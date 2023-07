Celulares de Apple, Samsung y demás marcas deben tener baterías extraíbles en 2027, en la Unión Europea

Con esta medida los usuarios deberán tener la posibilidad de hacer el cambio de pila ellos mismos. (Unsplash)

La Unión Europea aprobó una ley que obliga a las empresas a que todas “las baterías portátiles incorporadas en los dispositivos deben ser extraíbles y reemplazables”, es decir que, por ejemplo, los móviles no podrán continuar con el diseño actual, sino que deben volver al que tenían en el pasado en el que sus pilas se podían cambiar.

El objetivo de esta decisión es favorecer los derechos de los consumidores y ayudar a reducir los residuos electrónicos, por lo que las empresas deberán adoptar esta modificación desde el 2027.

Esto obliga a los fabricantes de teléfonos móviles como Apple, Samsung y Xiaomi a cambiar el diseño de sus celulares, para regresar a la estructura que tenían hace unos años, aunque también se verán afectadas compañías que vendan computadores, autos y en general todas las que tengan dispositivos con una batería.

Por qué se toma esta decisión

La aprobación de la ley tiene varios enfoques. Uno de ellos es permitir que los consumidores puedan cambiar las baterías de sus teléfonos sin necesidad de recurrir a servicios técnicos especializados, lo que les brindará mayor autonomía y prolongará la vida útil de sus dispositivos.

Aunque actualmente los celulares cuenten con pilas que duran aproximadamente cuatro o cinco años, en muchos casos una afectación en este apartado técnico es el motivo por el que se hace el cambio de teléfono. Por lo que en el futuro se podrá solucionar con una batería nueva.

Con esta medida los usuarios deberán tener la posibilidad de hacer el cambio de pila ellos mismos. (Unsplash)

Por otro lado, la medida también se toma como una respuesta a la preocupación de la generación masiva de residuos electrónicos y la falta de opciones de reparación. Con esta regulación, la Unión Europea busca abordar estos problemas, alentando a las empresas a fabricar dispositivos más duraderos y facilitando su reparación.

“Las baterías son clave para el proceso de descarbonización y el cambio hacia métodos de transporte de cero emisiones. Al mismo tiempo, las baterías al final de su vida útil contienen muchos recursos valiosos y debemos poder reutilizar esas materias primas críticas en lugar de depender de terceros países para los suministros”, aseguró Teresa Ribera, ministra española para la transición ecológica.

Para todo esto, las marcas también deberán etiquetar y brindar información sobre los componentes de las pilas, para que los consumidores sepan cómo reutilizarlas o qué hacer con ellas tras decidir cambiarlas.

Con esta medida los usuarios deberán tener la posibilidad de hacer el cambio de pila ellos mismos. (Unsplash)

Por qué los celulares ya no tienen batería extraíble

Hasta hace unos cinco años era normal ver móviles y computadoras con baterías extraíbles. Sin embargo, eso ha cambiado por varios motivos, el principal es el favorecimiento del diseño de los dispositivos, ya que al tener un solo cuerpo se puede minimizar el tamaño y reducir el peso de los aparatos.

Desde que se empezó a usar el concepto de tener la batería fija, los celulares comenzaron a ser más delgados y ligeros. Lo mismo sucedió con los portátiles. Pero con esta nueva ley, las marcas tendrían que hacer un giro en ese proceso o encontrar una solución para no afectar el progreso que se ha logrado hasta ahora en diseño.

Otro motivo para que una pila no sea extraíble es para mejorar su resistencia. Al no tener una tapa y un orificio visible para insertar la pila, los fabricantes empezaron a crear teléfonos resistentes al polvo y al agua, que potenciaron su vida útil al no correr riesgos de caer en la bañera o en la arena del mar.

Un panorama que puede cambiar desde 2027 en la Unión Europea, cuando las marcas deban regresar unos años y permitir que los usuarios retiren con facilidad las baterías de sus celulares.