Revelan un secreto para los gamers sobre las barras de carga: PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Las pantallas de carga podrían ser necesarias para los jugadores. (Unsplash)

Después de años de especulación, varios desarrolladores han revelado la verdad detrás de las pantallas de carga en los videojuegos, dejando claro que no siempre son lo que parecen y su diseño no está realmente pensado para mostrar una progresión.

Twitter fue el escenario en el que se resolvió el misterio tras este elemento que ha acompañado a la industria gaming durante años, ya que este ha sido un elemento que las empresas han usado para incluir consejos a los jugadores o contar otra parte de la historia.

Todo se originó porque Alasdair Beckett-King, un usuario de la red social, publicó un tuit en tono de broma para llamar la atención de los desarrolladores para que contaran la verdad de las pantallas de carga y su petición fue escuchada.

El desarrollador español, Raúl Rubio, del estudio Tequila Works, conocido por el juego Sexy Brutale, reveló que nunca ha trabajado en un juego que tuviera una barra de carga completamente precisa.

“Nunca he trabajado en un juego que no tuviera una barra de carga falsa. Las de verdad provocan ansiedad. Tal vez por eso me desagradan tanto y siempre abogo por una transmisión fluida”, publicó.

Un comentario que fue apoyado por Rami Ismail, exdesarrollador de Vlambeer y responsable de juegos como Nuclear Throne, quien dice que en su trabajo las pantallas de carga siempre han sido una forma de engañar al jugador.

“He trabajado en proyectos en los que falsificábamos las barras de carga, alargábamos los tiempos de carga o hacíamos que las barras de carga se movieran a velocidades desiguales. Creo que nunca he codificado una barra de carga correcta”, comentó.

Esta práctica no implica algo dañino en sí para los jugadores. Como explica Rubio, el objetivo de tener una barra de carga que no representa el verdadero progreso que está teniendo el juego es que el usuario no se sienta abrumado por esa información y distraiga su mente en un elemento visual que se aproxima o lo invita a estar atento para la continuación de la experiencia.

En medio de estas declaraciones, surge el debate sobre la confianza que pueden tener los jugadores hacia los desarrolladores.

Algunos usuarios han expresado su decepción al enterarse de que las barras de carga pueden ser una artimaña psicológica en lugar de una representación precisa del tiempo de carga. Sin embargo, otros argumentan que estas pantallas falsas son necesarias para mantener la fluidez en la experiencia de juego y evitar la ansiedad que puede surgir con tiempos de carga largos y visibles.

La nueva generación soluciona parte del problema

Una de las características principales de la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S es que tienen pocas pantallas de carga. Gracias a que cuentan con un disco SSD, los procesos son más cortos y los tiempos de espera pasan de minutos a segundos.

La fluidez de las consolas actuales permite que los usuarios abran juegos instantáneamente o que no tengan que esperar nada durante el inicio de una misión, un cambio en el mapa o la finalización de una cinemática.

Aunque hay algunos desarrolladores que prefieren seguir incluyendo estas pantallas de carga para dar un respiro a la experiencia.

“Literalmente añadimos una pantalla de carga y una pausa de 5 segundos porque queríamos una transición agradable, aunque el juego carga el nivel instantáneamente y no era necesario”, aseguró Vladimir Bogdanić, director del estudio Under the Stairs Limited.