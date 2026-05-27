Confirmaron una muerte por gripe H3N2 en Rosario y alertaron por el aumento de casos de psitacosis

Las autoridades sanitarias brindaron una serie de recomendaciones para evitar los contagios

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó la muerte de un hombre de 64 años por gripe A (H3N2) en Rosario y alertó sobre un incremento relevante de casos de psitacosis en la provincia. El dato se dio a conocer tras la publicación del Boletín Epidemiológico Provincial de la semana 19 de 2026, que abarcó del 9 al 16 de mayo.

De acuerdo con los datos oficiales, la muerte estuvo asociada a un caso de influenza A. Tras confirmarse que el paciente residía en Rosario, destacaron que se trataba de una persona con comorbilidades y sin la vacunación antigripal actualizada.

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En línea con esto, las autoridades sanitarias señalaron que los cuadros respiratorios graves aumentaron de forma significativa respecto al año anterior. Hasta el momento se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas, junto con otros 269 casos confirmados de virus respiratorios.

Dentro de ese universo, la influenza A fue el virus predominante en las últimas semanas. El boletín reportó que el 76% de las detecciones positivas en pacientes internados correspondieron a este tipo de gripe, según la información publicada por Rosario 3.

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Los casos confirmados y los tipos de virus que resultaron en internaciones (Ministerio de Salud de Santa Fe)

El informe indicó que los casos graves de infecciones respiratorias aumentaron un 63% respecto al mismo período de 2025. Asimismo, se informó que el crecimiento de estos cuadros se concentra en internaciones y afecta a múltiples grupos etarios de la provincia.

La suba de casos de gripe A y otras infecciones respiratorias en Santa Fe generó preocupación en el sistema sanitario provincial, debido a que se notificaron más de 12 mil internaciones por infecciones respiratorias agudas graves en lo que va de 2026.

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Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo, además de mantener medidas preventivas para evitar contagios.

Síntomas, contagio y prevención de la gripe H3N2

La variante H3N2 de influenza se caracteriza por provocar cuadros clínicos más intensos que otras formas de gripe y aumentar el riesgo de complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de patologías crónicas, según especialistas.

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Se recomienda descansar para no contagiar a las personas en el trabajo o estudio

La transmisión se produce principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar, así como por contacto con superficies contaminadas seguido del contacto con mucosas. Por esto, el rápido contagio del virus en comunidades cerradas, escuelas o centros de atención sanitaria se atribuye a esta vía de transmisión.

La infección por influenza H3N2 suele comenzar de forma brusca, con fiebre alta que puede superar los 38 grados, acompañada de escalofríos, dolores musculares intensos, cefalea persistente y un cansancio marcado que puede extenderse más allá de la fase aguda. Se diferencia de un resfriado común por su impacto sistémico más profundo.

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El cuadro respiratorio se completa con tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En niños y adultos mayores pueden aparecer síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea. Frente a estos síntomas, los especialistas insisten en la importancia de no automedicarse y consultar precozmente en centros de salud si la intensidad o persistencia de los síntomas lo requiere.

Las personas con enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica y otras condiciones específicas presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de influenza. Para estos grupos, la prevención es prioritaria.

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Las autoridades reiteraron que el método más efectivo para prevenir la enfermedad es la vacunación anual

Por este motivo, la vacunación anual contra la influenza sigue siendo el pilar fundamental para reducir el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y muertes, incluso si la protección frente a la infección no es absoluta. Los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna si no se ha recibido durante el año, especialmente antes de realizar viajes internacionales.

Entre las principales medidas preventivas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de pañuelos descartables al toser o estornudar y la reducción del contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. El uso de mascarilla en personas convivientes y el aislamiento domiciliario en caso de síntomas contribuyen a limitar la propagación.

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En caso de sospecha de gripe H3N2, se aconseja guardar reposo, mantener una adecuada hidratación y evitar concurrir a lugares de trabajo o espacios sociales para disminuir la transmisión. Los especialistas subrayan que, aunque la estructura básica del virus es conocida, las mutaciones recientes de H3N2 justifican mantener alertas sanitarias activas y reforzar las estrategias de prevención.

Alertaron por el crecimiento de casos de psitacosis

Por otro lado, el boletín también encendió alertas por el crecimiento de la psitacosis, una enfermedad transmitida principalmente por aves infectadas. En 2026 se notificaron 98 casos sospechosos, con 50 confirmados o probables.

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Hasta el momento, se confirmaron dos muertes vinculadas a la psitacosis. Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de 37 y 56 años, residentes en los departamentos Rosario y La Capital. Además, destacaron que el 84% de los pacientes requirió internación, lo que refleja la gravedad de los cuadros detectados.

Según describió el Ministerio de Salud santafesino, la enfermedad puede causar fiebre alta, neumonía y complicaciones respiratorias severas. Por este motivo, recomendaron la consulta médica temprana ante síntomas compatibles y evitar el contacto con aves enfermas o de origen desconocido.