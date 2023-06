Director de cine creó película en Teherán desde Estados Unidos utilizando solo WhatsApp

WhatsApp introduce nueva función de proxy para conexión segura. Foto: CUARTOSCURO

Will Cathcart, uno de los líderes de WhatsApp y el director de cine iraní, Farbod Abedili, conversaron sobre la nueva película “Forbidden to See Us Scream in Tehran” la cual fue dirigida mediante el servicio de mensajería de Meta.

Abedili dirigió este proyecto cinematográfico de forma remota desde Estados Unidos aprovechando los mensajes cifrados, por lo cual, el director pudo recopilar información crucial e interactuar con los miembros de su equipo abordando temas complejos relacionados a la producción, incluso compartiendo datos privados de las fuentes.

El director explicó que esta elección se basó en la garantía de privacidad que ofrece el cifrado de extremo a extremo de la aplicación, ya que para él, era fundamental evitar que el gobierno espiara o tuviera acceso a las conversaciones durante el proceso de filmación, especialmente al retratar la vida de las mujeres en Teherán.

Qué función de WhatsApp fue aprovechada

En enero de 2023, WhatsApp introdujo una nueva función en su configuración que permite a los usuarios conectarse al servicio a través de servidores proxy, los cuales son creados por voluntarios y organizaciones de diferentes partes del mundo que se dedican a facilitar la comunicación libre entre las personas.

Un servidor proxy es un intermediario entre un dispositivo y el servidor al que se quiere acceder en Internet. Actúa como un puente que permite enviar y recibir datos en nombre del dispositivo.

Por ejemplo, si una persona quiere acceder a un sitio web, pero su acceso está restringido por ubicación geográfica, utiliza un servidor proxy, el dispositivo se conectará primer servidor y luego este solicitará la página web en su nombre. El proxy recibirá la respuesta del sitio web y la enviará de vuelta al dispositivo, permitiendo el acceso a la página bloqueada.

Para encontrar servidores proxy confiables, los usuarios pueden buscar en redes sociales direcciones verificadas que se publican regularmente y luego agregarlas a sus cuentas de WhatsApp.

Sin embargo, en ciertos casos, puede que los usuarios no puedan conectarse si los proveedores adicionales, como AWS, están bloqueados por los países. Por esta razón, se recomienda que continúen probando diferentes direcciones alojadas en una infraestructura alternativa.

Cuando los usuarios utilizan un proxy en lugar de conectarse directamente a la aplicación, no se produce ningún impacto en su experiencia o seguridad. Este uso no modifica el alto nivel de privacidad y seguridad proporcionado por la aplicación, y los mensajes y llamadas personales siguen estando protegidos mediante encriptación de extremo a extremo.

Por ello, WhatsApp ha actualizado la función de proxy, haciendo que la conexión sea más sencilla mediante la disponibilidad de un enlace que se puede compartir en un solo paso y que automáticamente llena la información necesaria para la instalación.

WhatsApp introduce nueva función de proxy para conexión segura. (Cortesía de WhatsApp)

Además, los usuarios ahora pueden compartir fotos, videos y notas de voz a través del proxy. Estas actualizaciones ya están disponibles para aquellos usuarios que tengan la última versión de la aplicación.

La única información que el host de un servidor proxy puede ver es la dirección IP del dispositivo de conexión, la cual también estaría disponible para cualquier proveedor de servicios de internet bloqueado. El proxy de WhatsApp está disponible para todos los usuarios a nivel mundial, especialmente para aquellos cuya conexión ha sido bloqueada o interrumpida.

Para conectarse a través de un proxy en WhatsApp, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Asegurarse de estar utilizando la última versión de WhatsApp.

2. Buscar fuentes confiables en redes sociales o motores de búsqueda que ofrecen proxies.

3. En dispositivos Android, ir a la pestaña Chats y tocar en Más opciones, luego seleccionar 4. Configuración. En dispositivos iOS, acceder a la Configuración de WhatsApp.

5. En la sección “Almacenamiento” y datos, seleccionar Proxy.

6. Activar la opción “Usar proxy”.

7. Seleccionar “Establecer proxy” e ingresar la dirección del proxy.

8. Guardar la configuración.

9. Si aparece una marca de verificación, significa que la conexión se ha establecido correctamente.

Si aún no se pueden enviar o recibir mensajes a través del proxy, es posible que esté bloqueado. En ese caso, se puede mantener presionada la dirección del proxy bloqueado para eliminarlo y luego ingresar una nueva dirección para volver a intentarlo.

Nuevas funciones

La aplicación de mensajería está trabajando en mejoras y nuevas funciones destinadas a brindar una experiencia mejorada a los usuarios y grupos que se comunican a través de proxy. Algunas de estos cambios incluyen:

- Simplificación de los pasos para configurar un servidor proxy, con el objetivo de hacerlo más fácil y comprensible.

- Mejora en la funcionalidad multimedia, lo que permitirá a los usuarios enviar y recibir imágenes, notas de voz, archivos, stickers y gifs.

- Introducción de enlaces compartibles, que facilitarán a los usuarios compartir direcciones de proxy válidas o en funcionamiento con sus contactos para una instalación automática y sencilla (se puede encontrar el botón “Compartir proxy” a la izquierda).