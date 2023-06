Tres herramientas de WhatsApp para usar con la pareja

WhatsApp ofrece diversas herramientas que pueden ser útiles para las parejas que desean mantener conversaciones secretas.

Archivos de visualización única

Es posible enviar fotos o vídeos que desaparecerán después de que el destinatario los vea. Una vez que haya salido del programa que muestra el archivo, este ya no estará visible en el chat y no podrá ser visto nuevamente. Estos archivos no se guardarán en las secciones de Documentos o Galería del destinatario y no podrán ser reenviados.

Cómo enviar archivos multimedia de visualización única:

- Abrir un chat individual o de grupo.

- Tocar el ícono de adjuntar y seleccionar la opción adecuada.

- Para tomar una foto o grabar un video, tocar el ícono de la cámara. Los videos grabados desde WhatsApp tienen un tamaño máximo de 16 MB.

- Para seleccionar una foto o video existente en el teléfono, tocar el ícono de Galería.

- Tocar el ícono de enviar.

- Una vez que el destinatario haya visto la foto o el video, se mostrará una confirmación de que el mensaje ha sido abierto.

Abrir archivos multimedia de visualización única:

- Tocar el mensaje que contiene el ícono “1″.

- Ver la foto o el video.

- Deslizar el dedo o tocar el ícono de atrás para salir del programa que muestra el archivo.

- En el chat, se mostrará una confirmación de que el archivo ha sido abierto. Después de salir del programa que muestra el archivo, no será posible volver a verlo ni reportarlo a WhatsApp, y el archivo tampoco se guardará en el álbum de la cámara.

Mensajes Privados

Para activar los mensajes privados en WhatsApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a la ventana de chat del contacto deseado y seleccionar su nombre.

2. Dentro de los detalles de la conversación, hacer clic en la opción de “Mensajes Temporales”.

3. Seleccionar una duración para los mensajes entre las opciones ofrecidas: 24 horas, 7 días o 90 días. Por defecto, la opción “Desactivados” estará seleccionada.

Es importante tener en cuenta que esta función también se aplica a las conversaciones grupales. Cualquier miembro del chat grupal puede activar los mensajes temporales siguiendo los mismos pasos mencionados. Sin embargo, los administradores del grupo pueden limitar esta característica a su discreción.

El tiempo de duración comienza a contar desde el momento en que los usuarios reciben el mensaje en su dispositivo, no desde el momento en que son leídos. Si expira antes de que el destinatario lo lea, se eliminará automáticamente. Sin embargo, es posible que se muestre una notificación en el dispositivo del usuario.

Asimismo, si se realiza una copia de seguridad mientras el mensaje aún está dentro del período de conservación, su contenido será almacenado en la nube. Su contenido no puede ser reenviado a otras conversaciones fuera del chat y se prohíben las capturas de pantalla para garantizar una mayor seguridad.

Escuchar una nota de voz antes de enviarla

Muchas parejas desconocen el hecho de que se puede escuchar una nota de voz antes de enviar el mensaje.

- Abrir un chat individual o de grupo.

- Mantener presionado el ícono grabadora de voz y, luego, deslizar el dedo hacia arriba para grabar en modo manos libres.

- Comenzar a grabar.

- Una vez finalizado, pulsar el ícono detener.

- Tocar el ícono de reproducir para escuchar la grabación. También se puede mantener presionado y arrastrar cualquier punto de la grabación para escucharla desde esa marca de tiempo.

- Tocar el ícono caneca de basura para eliminar el mensaje de voz, el ícono grabador de voz para continuar la grabación o el ícono de enviar para completar el mensaje de voz.