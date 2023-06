Videojuegos que llegan en junio: Final Fantasy XVI, Diablo IV y Street Fighter 6 lideran la lista

Es un título exclusivo para PlayStation 5, aunque saldría en el futuro en PC.

Final Fantasy XVI, Diablo IV y Street Fighter 6 son, sin duda, los tres títulos más destacados de un robusto mes que tiene juegos para todos los gustos: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Además, en el listado hay una segunda casilla con juegos de gran importancia como F1 2023 que para este año trae una nueva versión de su modo historia, Pokémon Trading Card Live que tiene un nuevo formato del popular juego de cartas y Amnesia: The Bunker que es una nueva entrega de una de las sagas de terror más importantes de la industria.

Este título es el regreso de la saga después de 11 años.

Los tres grandes juegos

Si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era el peso pesado de mayo y uno de los aspirantes a mejor juego de año, para junio el candidato es Final Fantasy XVI.

La nueva entrega de la icónica franquicia será exclusiva de PlayStation 5 y promete una profunda historia de fantasía, con bestias a derrotar y personajes por conocer. Según sus desarrolladores, tomaron inspiración de Juego de Tronos para elaborar algunos elementos.

En cuanto a sus mecánicas de combate, mezclará elementos de ataques físicos con magia, dando la posibilidad de esquivar y moverse por el escenario para derrotar a los enemigos.

El otro plato fuerte del mes es Street Fighter 6. Después de siete años vuelve una entrega de la franquicia de peleas más importante del gaming. Esta vez combinará elementos de juegos RPG y mundo abierto, para brindar un concepto diferente a las peleas en la calle y profundizar en la elaboración de un personaje para cada jugador.

El juego se lanza el 2 de junio.

Finalmente, Diablo IV es el regreso de la franquicia tras 11 años y muchas polémicas en esa década. Al ser uno de los títulos representativos de los juegos RPG de acción, hay mucha expectativa por ver cómo se adaptará a las mecánicas de la industria actual y al mismo tiempo satisfacer los deseos de su comunidad que es muy exigente.

Todos los juegos que se lanzan en junio

- Etrian Odyssey Origins Collection (1 de junio) - Nintendo Switch y PC

- We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (2 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

- Super Mega Baseball 4 (2 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

- Street Fighter 6 (2 de junio) - PC, PS4, PS5 y Xbox Series X|S

- Loop8: Summer of Gods (6 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

- Amnesia: The Bunker (6 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S

- Diablo IV (6 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S

- MotoGP 23 (8 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

- Pokémon Trading Card Live (8 de junio) - PC, Android y iOS

- Harmony: The Fall of Reverie (8 de junio) - PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

- F1 23 (16 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S

- Park Beyond (16 junio) - PC, PS5 y Xbox Series X|S

- Crash Team Rumble (20 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S

- Final Fantasy XVI (22 de junio) - PS5

- Sonic Origins Plus (23 de junio) - PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch