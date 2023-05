Por qué la app de preguntas anónimas NGL pone en riesgo los datos personales

La aplicación NGL podría poner en riesgo los datos personales de los usuarios. (App Store)

El fenómeno viral de las preguntas anónimas en Instagram llegó de la mano con NGL (Not Gonna Lie), una aplicación que se sincroniza con la plataforma de Meta para ofrecer esta función y que es usada en lugar del sticker de caja de preguntas que tiene incluida la red social. Sin embargo, esta tendencia podría tener un riesgo mayor: la posible vulneración de datos personales.

A diferencia de las preguntas incluidas en Instagram, NGL ofrece este servicio una vez que se haya creado un perfil en su plataforma y esto es lo que genera el riesgo: puede acceder a los datos del dispositivo e información personal, lo cual los hace vulnerables. Esto solo afecta a la persona que decidió acceder a esta aplicación externa.

El procedimiento es sencillo: Se abre NGL, se ingresa el nombre de usuario y se obtiene un link que se publica en una historia de Instagram para empezar a recibir preguntas. Para este momento, los datos del usuario ya están en riesgo porque ya se vio forzado (si quería hacer uso de la aplicación) a aceptar la política de privacidad, que será la principal causa del riesgo.

La política de privacidad de NGL

En el caso de NGL, el documento indica que recoge datos relacionados con la dirección IP, ubicación cercana del dispositivo, modelo de celular, nombre de usuario, foto de perfil, navegador que se usó para acceder, correo electrónico y número de teléfono.

La aplicación NGL se sincroniza con Instagram para hacer preguntas anónimas y publicarlas en las historias de la aplicación. (NGL)

La información recogida de forma automática una vez que se accede al servicio también incluye la resolución de la pantalla, idioma, tipo de conexión a internet, páginas web visitadas, costumbres de navegación, tiempo de permanencia en un sitio web, links a los que se ingresó, entre otras.

En resumen, NGL recoge toda la información posible sobre el celular en el que opera y qué tipo de uso se le da. Todos los datos, según su política de privacidad, pueden ser compartidos con otras empresas pero no se especifica cuáles aunque sí se indica que sería con fines publicitarios. También se afirma que los datos serán retenidos por el tiempo que le tome a la aplicación “cumplir con los fines para los que fue recopilada”.

La información como moneda de cambio

NGL también se indica que los datos de los usuarios puede ser vendida o utilizada como un activo dentro de una transacción comercial en caso de que la empresa sea comprada, se fusione a otra, reorganizada e incluso en caso de que se declare en bancarrota o se disuelva. El eventual nuevo dueño podría tener acceso a toda la información recogida.

La Política de Privacidad de NGL indica que no puede garantizar la seguridad de los datos que recopila de los usuarios. (Captura)

Aún cuando Google Play Store y la App Store aseguren que los usuarios tienen la opción de solicitar la eliminación de sus datos por medio de la aplicación, NGL lo expresa de tal manera en su política de privacidad que aún aceptando realizar este proceso, podría seguir obteniendo beneficios.

En la sección “Tus derechos y elecciones”, NGL indica que los usuarios pueden solicitar la eliminación “de información personal que ya no necesitamos para ofrecer el servicio o para otros propósitos”. Es decir que los datos que se borran no son los que el usuario indica, sino los que la compañía decide que ya no desea porque ya no son útiles.

En el apartado Prácticas de seguridad, la empresa creadora de NGL indica en solo un párrafo que aún cuando la seguridad en el traslado y transferencia de datos es importante, “no podemos garantizar la seguridad de tus datos personales”.