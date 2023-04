Facebook inició una nueva ronda de despidos con la salida de miles de empleados técnicos

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg (Reuters)

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzó este miércoles a despedir a empleados con funciones técnicas como parte de su más reciente ronda de recortes de empleo anunciada en marzo.

Los despidos, confirmados por un portavoz de Meta a CNBC, afectan a empleados de áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica y otras funciones. Varios afectados por los despidos anunciaron la noticia en LinkedIn este miércoles por la mañana.

Los despidos se producen después de que un memorando interno publicado el martes por la noche en un portal de mensajes para empleados de Meta indicara que los despidos comenzaríann el miércoles y afectarán a una amplia gama de equipos técnicos, incluidos los que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp. El memorándum fue visto por Vox y afirmaba que los recortes podrían rondar los 4.000 puestos de trabajo.

“Este será un momento difícil, ya que nos despedimos de amigos y colegas que han contribuido tanto a Meta”, dijo Lori Goler, jefa de personal de Meta, en la nota a la que tuvo acceso Vox.

Meta también pidió a los empleados en EEUU, cuyos puestos de trabajo lo permitan, a trabajar desde casa el miércoles para dar a la gente “espacio para procesar la noticia.”

Mark Zuckerberg. (foto: Universo Abierto)

Mensajes de despedida

En la red social profesional LinkedIn comenzaron a publicarse los mensajes de despedida entre varios programadores y otros puestos. “Me he despertado esta mañana con la desafortunada noticia de que hoy he sido uno de los muchos despedidos de Meta”, escribió en Linkedin un director de programas de negocio de Facebook.

Según las fuentes, los despidos forman parte de un plan de reestructuración más amplio que pretende reducir costes y aumentar la eficiencia. En noviembre de 2022, Meta anunció su primera ronda de despidos, que afectó a 11.000 trabajadores. El consejero delegado, Mark Zuckerberg, declaró 2023 como el “año de la eficiencia” y anunció otros 10.000 recortes de empleo en marzo.

Estos últimos recortes forman parte de ese plan, que también afecta a funciones relacionadas con la empresa, como finanzas, asuntos jurídicos y recursos humanos, a partir de mayo.

Wall Street ha aplaudido la reducción de plantilla, ya que las acciones de Meta se han disparado un 81% este año tras perder cerca de dos tercios de su valor el año pasado. Los ingresos han disminuido durante tres trimestres consecutivos, y los analistas prevén otra caída trimestral de las ventas cuando Meta presente sus resultados del primer trimestre la semana que viene. Las previsiones anteriores de la empresa apuntaban a unas ventas de entre 26.000 y 28.500 millones de dólares, lo que significa que la racha de caídas de ingresos podría terminar si Meta alcanza el extremo superior de la horquilla.

Sin embargo, mientras su negocio principal está sumido en una depresión de la publicidad en línea, Meta gasta miles de millones de dólares al trimestre en el desarrollo de tecnología para el metaverso, lo que representa una apuesta enorme y arriesgada en un mercado naciente que aún no ha irrumpido en la corriente dominante. El trimestre pasado, la unidad Reality Labs de Meta, encargada de construir el metaverso, registró unas pérdidas operativas de 4.280 millones de dólares, lo que eleva las pérdidas totales de la unidad para 2022 a 13.720 millones de dólares.

