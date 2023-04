Aplicaciones están en desacuerdo por ley en Reino Unido que elimina encriptado de mensajes

WhatsApp considera que esta norma podría abrir las puertas a gobiernos autoritarios para vigilar a los ciudadanos. (Threema)

Un conjunto de aplicaciones de mensajería, entre ellas WhatsApp y Signal, presentaron un comunicado en conjunto en el que afirman que no piensan reducir los niveles de seguridad actuales de sus plataformas. Esto luego de que el Parlamento de Reino Unido presentara un proyecto de ley que limitaría la libertad de expresión “por motivos de seguridad online”.

Según el comunicado publicado en las plataformas de WhatsApp, Signal, Threema, Viber, Element, Wire y Session, todas aplicaciones dedicadas al envío de mensajes, “se está intentando forzar a compañías de tecnología a finalizar sus servicios de mensajería encriptada de extremo a extremo”.

Además, asegura que esta norma ayudaría a que cualquier persona, aún si no fuese electa como autoridad, a debilitar las características de privacidad de estas plataformas en perjuicio de millones de personas alrededor del mundo.

Esto se debe a que algunas autoridades de ese país buscan regular las comunicaciones y que no se pueda hacer uso de la protección de mensajes por medio del encriptado. Al respecto, las aplicaciones sostienen que no se puede eliminar esta característica de Reino Unido sin hacerlo también en otros países, algo que no están dispuestas a hacer.

Signal asegura que rechaza por completo el proyecto de ley promovido por las autoridades de Reino Unido para acabar con el encriptado de extremo a extremo. (REUTERS/Dado Ruvic)

“Nuestra posición sigue siendo clara. No retrocederemos en proporcionar comunicaciones privadas y seguras. Hoy, nos unimos a otros mensajeros encriptados que rechazan el proyecto de ley”, aseguró Signal en su cuenta oficial de Twitter, donde también difundió un comunicado en el que llamó “defectuosa” a la propuesta de las autoridades.

Las plataformas también aseguraron que este método de seguridad es una forma eficiente de combatir posibles escenarios en los que la seguridad y sobre todo la privacidad de los usuarios, pueda estar en riesgo.

“Alrededor del mundo, las empresas, personas y gobiernos enfrentan amenazas persistentes de fraude, estafas y robo de datos en línea. (...) El cifrado de extremo a extremo es una de las defensas más sólidas posibles contra estas amenazas”, asegura WhatsApp en conjunto con el resto de las aplicaciones.

Por otro lado, se afirma que tal como está concebido el proyecto de ley, permitiría el uso de métodos de vigilancia indiscriminada de los mensajes personales de amigos, familiares, empleados, ejecutivos, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso otras figuras políticas del país, algo que debilitaría la libertad de expresión y la democracia.

El comunicado firmado por WhatsApp indica que el proyecto de Reino Unido puede abrir las puertas a gobiernos autoritarios para establecer la vigilancia de los menajes enviados por los ciudadanos de un país. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una de las preocupaciones consideradas por las aplicaciones de mensajes es que, si se aprueba la norma en su estado actual, podría darle a la autoridad reguladora la capacidad de escanear los mensajes enviados de forma privada entre usuarios del Reino Unido e incluso aquellos ubicados fuera de su territorio.

También, se podrían generar situaciones indeseadas como que gobiernos autoritarios busquen promover leyes similares inspiradas en este proyecto de ley.

“Los proveedores de productos y servicios de encriptado de extremo a extremo no pueden debilitar su seguridad para satisfacer los intereses de gobiernos individuales. No puede haber un “internet británico” o una versión del encriptado específica para el Reino Unido”, sentencia el documento público.

Además, se afirma que la normativa propuesta por el Parlamento debe ser repensada y revisada para promover la privacidad y seguridad de los usuarios online, no para reducirla. “Introducir la vigilancia masiva de las comunicaciones de las personas no es el camino a seguir”, finaliza el comunicado.