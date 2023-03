Usuarios de Gmail y Google Calendar podrán activar protección adicional en sus mensajes y publicaciones

El encriptado adicional en estas plataformas evita que su contenido sea vulnerable a ataques cibernéticos que atentan contra su privacidad. (NurPhoto/Getty Images)

Entre las opciones comunes para mejorar el estado de la privacidad de las comunicaciones entre dos personas que usan una aplicación o plataforma está la del encriptado de extremo a extremo, una característica que evita que incluso los sistemas de estos programas puedan acceder al contenido de los mensajes e incluso fotografías.

Debido a que esta opción de seguridad ofrece mayores garantías de privacidad a los clientes de sus productos, tanto la plataforma de Gmail como la de Google Calendar tendrán activa esta característica de cifrado. La misma función ya estaba activa en otras plataformas de Google desde el año pasado como Drive, Docs, Slides, Sheets y Meet.

Según el anuncio realizado por Google en su página web oficial, esta función de seguridad adicional solo estaría disponible para los planes contratados de Google Workspace para empresas, Enterprise Plus, o para instituciones educativas, Education Plus o Education Standard. La característica por el momento no estaría habilitada para las versiones regulares personales de estos servicios, aunque no se ha descartado que lo esté en el futuro.

Encriptado adicional en correos de Gmail. (Google)

La publicación de la compañía también indica que la función ya se encuentra activa en los servicios mencionados y que “los usuarios podrán crear correos electrónicos y recibirlos o crear reuniones con colegas sabiendo que sus datos confidenciales (incluidas las imágenes y archivos adjuntos) se cifraron antes de llegar a los servidores de Google”. El objetivo es que las comunicaciones sean privadas, incluso para la propia compañía, que no tendrá acceso a ese contenido.

Para activar la función de encriptado adicional en Google Drive, que no estará activa de forma predeterminada para todos los usuarios, los usuarios deberán ingresar a su cuenta de correo electrónico y hacer clic en el botón de “Redactar”. Esto abrirá una ventana emergente de creación de email en la que se deberán introducir el destinatario y el contenido del mensaje.

Una señal de que la función fue activada correctamente es que la ventana pasará de tener un tono grisáceo a color azul. Cuando el correo se haya terminado de escribir, el usuario podrá enviarlo sin necesidad de preocuparse si esto supone una falta de seguridad.

En el caso de los usuarios de la plataforma de Google Calendar, la función de encriptado adicional cumple la misma función, pues al momento de crear una tarea o recordatorio. Esta característica estará presente en la parte derecha del campo para establecer un nombre a la actividad a realizar.

Encriptado adicional para Google Calendar (Google)

Al igual que se hizo en la entrada de la dirección de correo electrónico del usuario receptor, los usuario también deberán pulsar el botón de encriptado adicional, que estará en la última posición de las opciones viables para seleccionar en este caso.

“Estamos entusiasmados sobre la capacidad de continuar beneficiando y trabajando para mantener la confianza de los clientes sobre que su información se mantendrá privada”, indicó Shaun Bookham, Director de operaciones y tecnología del Reino Unido en PwC.

Tanto Gmail como Google Calendar son consideradas dentro de las plataformas que pueden servir a personas o profesiones con los que la privacidad cobra mucha importancia, como periodistas y funcionarios públicos. Estos trabajos podrían ver comprometida la seguridad de sus datos en caso de no tener activa estas funciones en los planes empresariales o educativos.

Según Google, estas funciones también protegen a los representantes de otras compañías en caso de posibles filtraciones de algunas actividades o proyectos profesionales a cargo de sus empresas.