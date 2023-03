Cómo saber a qué información de mi celular Android accede cada aplicación

Prácticas de seguridad en Google Play Store. (Android Developers Blog)

En la gran mayoría de casos, las aplicaciones de las tiendas virtuales solicitan acceso a una gran variedad de información, no solo para ofrecer una mejor calidad en sus servicios o para asegurar un correcto funcionamiento de sus plataformas, sino también para conocer más sobre el perfil del usuario.

Por ejemplo, una aplicación de edición fotográfica, requerirá el acceso a la galería de imágenes del celular o las redes sociales solicitan acceder a las cámaras, galería y contactos además de las cuentas de correo electrónico.

Para tener seguridad y privacidad en la información, las personas no solo deben estar pendientes de los permisos que le otorgan a las aplicaciones, sino también, qué hacen con esos datos. En ocasiones, al aceptar los términos y condiciones de los programas, también se admite que la información sea utilizada con fines comerciales, venderla a terceros, ofrecer publicidad, etc.

Seguridad de datos en Play Store

Entre las actualizaciones de seguridad más recientes de la tienda de aplicaciones de Google, se añadió una característica de seguridad en la que se informa a cada persona sobre la información que será recopilada del dispositivo, además de lo que hace cada empresa desarrolladora con ella.

Para acceder a este apartado, solo se requiere pulsar la opción “Seguridad de los datos”, que está disponible en los detalles de cada aplicación. En la sección “Prácticas de seguridad” se encontrarán dos características en común:

La primera hace referencia al encriptado de datos, lo que implica que la transferencia de datos, desde el dispositivo en el que se ha instalado la aplicación hasta los servidores de la compañía desarrolladora, se ha realizado de forma segura y que un cibercriminal no podrá tener acceso a ellos.

En segundo lugar, Google Play Store indica si los usuarios son capaces de solicitar que los datos extraídos de sus dispositivos sean eliminados y, por lo tanto, asegurarse de que la empresa no pueda acceder a ellos, incluso luego de haber cerrado su cuenta y desinstalado la plataforma.

En pocas palabras, es como si la persona nunca hubiese tenido la plataforma en su celular, tableta o computador. Este proceso se realiza directamente con la compañía (cada una tiene su procedimiento particular) y no por medio de la tienda virtual.

En caso de que la aplicación no ofrezca ninguna de ambas características (datos no encriptados e imposibilidad de borrar la información), esto significa que la información de las personas se ve comprometida y se corre el riesgo de perder el control de los datos que se han recogido. Estas plataformas no son seguras y las personas pueden ser vulnerables ante posibles ciberataques a las empresas desarrolladoras.

Lo ideal para las personas es encontrar aplicaciones que indiquen que los datos recogidos no se comparten con otras organizaciones o empresas, además de afirmar que los datos generados en la plataforma estén encriptados y que se puede solicitar su eliminación en cualquier momento.

De esta forma, se podrá asegurar que cualquier persona mantenga el control sobre los datos que se registren en los servidores de la empresa desarrolladora.