El lado más complejo de la IA podría elegir tu canción favorita en Spotify

El call center tumbero: sexo, estafas, amenazas y el cuento del tío de moda de los presos

A los delincuentes no les hace falta salir a la calle y llevar un arma para delinquir. La estafa de la falsa trabajadora sexual, el falso comisario y el falso juez. “Hay que hacer plata y no me queda otra. El problema es que los cuentos se están quemando”, dijo un delincuente