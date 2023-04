Probamos una laptop de 1.4 kilogramos y este fue el resultado en su rendimiento

Portátil enfocado en los diseñadores, con un bajo peso y rendimiento estable, aunque con detalles en la duración de su batería.

La movilidad es el punto clave para muchos usuarios que deciden tener un computador portátil. Que sea ligero, con buena duración de carga, cómodo de usar y que garantice un rendimiento destacado desde cualquier lugar al que se lleve.

Con estas características en mente estuvimos reseñando el Acer Swift X14, una laptop ligera, de aproximadamente 1.4 kilogramos de peso, que promete detalles interesantes para competir en la gama media del mercado como una pantalla OLED y características técnicas de última generación.

Visión general del computador

Este portátil está enfocado en un consumidor que necesita características de rendimiento importantes, sin llegar a los estándares más altos que suban el precio del dispositivo o que no vayan a ser aprovechadas.

Es decir, que es una opción para estudiantes y diseñadores que requieran un equipo que ejecute programas de edición y se adapte a la multitarea sin presentar problemas de congelamiento o retraso.

Pero se aleja de ser una opción para gamers. Aunque cuente con apartados técnicos como un procesador Intel Core i7 de 13° generación, el último de la compañía, su tarjeta de video, una Nvidia RTX 3050, no va a entregar una experiencia óptima para juegos muy exigentes, aunque si será útil para títulos de rendimiento medio como fue el caso de Monster Hunter Rise y League of Legends, con el que hicimos varias pruebas, ya que con Forza Horizon 5 el equipo no hizo un buen trabajo de optimización.

Movilidad y batería

Tener un computador de 1.4 kilogramos de peso es cómodo de llevar. Al ser la versión de 14 pulgadas, su tamaño se adapta muy fácil en cualquier maleta o bolso, e incluso llevarlo en la mano caminando por la oficina no representa mayor complicación,porque es ligero para cualquier persona.

Sin embargo, Acer tuvo que hacer sacrificios en la batería para organizar sus componentes y eso se siente cuando la exigencia es alta.

En promedio la carga dura 11 horas, pero en jornadas de trabajo, estudio o juego se puede reducir a la mitad, aunque cuenta con carga rápida que compensa, una situación que no es un problema pero que roza los estándares de sus competidores.

A esto hay que sumarle que el ventilador es compartido para la CPU y la tarjeta de video, lo que es un problema grande cuando la exigencia sube porque experimentamos altas temperaturas, lo que se convierte en una situación molesta para usar el teclado o tener un mouse al costado.

La mejor opción en situaciones como esa es conectar la batería y darle una mano al equipo para no estar incómodos.

Rendimiento

El equipo tiene una RAM de 16GB, un procesador Intel Core i7 de 13° generación y tarjeta gráfica RTX 3050. Buenos estándares para una exigencia promedio.

Con programas de edición no representó mayores problemas y cuenta con un buen acompañamiento en su panel OLED, que da muchos más detalles a los colores y profundidad a los negros.

Este apartado es un punto diferencial porque entrega una buena experiencia de visualización, que se ajusta bien para disfrutar de contenido multimedia y con ángulos de visión óptimos, aunque el brillo de la pantalla en exteriores sí se queda corta.

Sobre la multitarea hubo una gran estabilidad, pasando de una aplicación a otra sin dificultades.

Su sonido y cámara están bajo un estándar de cumplimiento. Con la cámara se podrán grabar videos en 1080p, suficientes para conferencias y videollamadas con familiares, además de un micrófono con cancelación de ruido que captura el audio de buena manera para esos casos.

Conclusión

El Acer Swift X de 14 pulgadas es un computador que se adapta bien para quienes necesitan movilidad, rendimiento y comodidad.

Está hecho para ser llevado a los lugares de estudio o a las oficinas de trabajo y que no represente ningún problema por su peso o tamaño.

Los diseñadores y arquitectos también encuentran una opción interesante, porque su tarjeta gráfica, apartado técnico y el acompañamiento de una pantalla OLED, les permite tener características para sacarle provecho según sus necesidades.

Aunque apartados como la duración de su batería y el sobrecalentamiento, son puntos a tener en cuenta porque pueden ser una molestia, especialmente el último por la incomodidad de usar el teclado en esos momentos.