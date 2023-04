Star Wars, Disney y zombis, las temáticas de los videojuegos que se lanzan en abril

Star Wars Jedi: Survivor y Dead Island 2, encabezan el listado de los títulos más destacados del mes.

Inicia un nuevo mes y eso abre un listado de nuevos juegos que llegarán a las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC. El género de acción es uno de los que más títulos recibe, aunque Disney mostrará un juego de carreras que espera competir con Mario Kart.

Los dos videojuegos más llamativos, para abril, son Star Wars Jedi: Survivor y Dead Island 2. El primero es la secuela de un título que marcó un hito en la franquicia, al dar una experiencia que los fans esperaron durante mucho tiempo, más fiel a la acción de lo que son las películas, y con una historia que hace parte del canon de la saga.

Dead Island 2 es uno de los más esperados, porque su desarrollo tardó nueve años.

Para el segundo juego, la expectativa se da por su larga lista de retrasos y que han llevado a que muchos creyeran que nunca saldría, tras haber sido anunciado en 2014 y haber pasado por las manos de tres estudios desarrolladores. Este título es una experiencia de mundo abierto en el que, en medio de ejecuciones y armas, el objetivo es evitar ser asesinado por hordas de zombis.

El tercer título que genera expectativa es Disney Speedstorm. La compañía, en este caso, lleva gran parte de sus franquicias a un escenario diferente para ponerlos a competir carreras al estilo de Mario Kart, por lo que habrá circuitos variados, poderes para darle dinámica a los enfrentamientos y una gran variedad de personajes, entre los que están Jack Sparrow, Mickey Mouse, Mulan, Hercules, Donald y Sullivan.

Otros títulos que pueden ser importantes para algunos son PGA Tour, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Minecraft Legends y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, además del primer contenido de expansión (DLC) de Horizon Forbidden West, uno de los mejores juegos de 2022.

El juego llegará primero bajo acceso anticipado para luego ser lanzado como free to play.

Los juegos que se lanzan en abril de 2023

- Road 96: Mile 0 (4 de abril) - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch

- Curse of the Sea Rats (6 de abril) - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch

- PGA Tour (7 de abril) - PC, PS5 y Xbox Series

- Mega Man Battle Network Legacy Collection (14 de abril) - PC, PS4, PS5 y Nintendo Switch

- Disney Speedstorm (18 de abril) - PC, Xbox One, Xbox Series´, PS4, PS5 y Nintendo Switch

- Minecraft Legends (18 de abril) - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch

- Horizon Forbidden West: Burning Shores (19 de abril) - PS5

- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (21 de abril) - Nintendo Switch

- Dead Island 2 (21 de abril) - PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series

- Live A Live (27 de abril) - PC, PS5

- Star Wars Jedi: Survivor (28 de abril) - PC, PS5 y Xbox Series

- Minabo: A walk through life (28 de abril) - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch

Ubisoft usará IA para generar diálogos automáticamente

La inteligencia artificial llega a los videojuegos. Ubisoft, estudio detrás de sagas como Assassin’s Creed y Far Cry, confirmó que tendrá una herramienta propia, similar a ChatGPT, para apoyarse en la creación de los diálogos para los personajes no jugables (NPC) de sus títulos.

El nombre de este sistema es Ghostwriter y la idea es solucionar uno de los problemas más comunes en el desarrollo de juegos de rol y mundo abierto: los diálogos de los NPC, ya que estos personajes aparecen en gran cantidad en estos juegos y la interacción con ellos es fundamental para disfrutar toda la experiencia.

El funcionamiento de la herramienta será así: el escritor iniciará con una descripción del personaje, contando sus motivaciones e intenciones, luego se agregan el diálogo creado por él y la IA lo analiza para sugerir textos nuevos derivados de ese concepto.

Desde Ubisoft aseguran que Ghostwriter ayudará principalmente a crear los complementos de los diálogos y que el guionista seguirá teniendo la responsabilidad de crear todo el contexto y los puntos claves del desarrollo del personaje.