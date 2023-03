Top 3 de apps de matemáticas que resuelven problemas desde una foto o dictado por voz

Según Smartick, el 97% de los padres de familia aseguran que las matemáticas son fundamentales para la educación y el futuro de sus hijos. (Smartick)

Los estudiantes tienen a la mano diferentes herramientas tecnológicas que permiten tener un apoyo para resolver problemas matemáticos.

Según datos entregados por Smartick, plataforma de educación, el 97% de los padres de familia aseguran que las matemáticas son fundamentales para la educación y el futuro de los hijos.

En esta oportunidad, Infobae presenta tres aplicaciones disponibles para iOS y Android.

Socratic permite escribir con el teclado la pregunta o dictarla por voz.

Socratic

Esta herramienta de aprendizaje integra la inteligencia artificial (IA) de Google para ayudar con el trabajo de clase en los niveles de secundaria, bachillerato y universidad.

La aplicación también permite escribir con el teclado la pregunta o dictarla por voz.

En un futuro Socratic se integrará Google Lens, donde hará lo mismo, analizar una pregunta o problema matemático y mostrar cómo se resuelve.

Socratic está en español e inglés. Hasta el momento la app incluye álgebra, geometría, trigonometría, biología, química, física, historia y literatura.

Para resolver un problema de matemáticas, se debe apuntar la cámara para tomar una fotografía y Photomath mostrará la solución o las soluciones.

Photomath

Esta app puede leer y resolver problemas que van desde la aritmética al cálculo instantáneamente, usando la cámara del dispositivo móvil.

Asimismo, se puede aprender sobre cómo abordar los problemas de matemáticas a través de diferentes pasos animados e instrucciones detalladas, también, se puede revisar la tarea para detectar cualquier problema impreso o manuscrito.

Para resolver un problema de matemáticas, se debe apuntar la cámara para tomar una fotografía y Photomath mostrará la solución o las soluciones. Se debe mantener firme y que se entienda bien para que la aplicación realice el escaneo.

Si el resultado no se muestra después de dos o tres segundos, entonces el problema matemático no es compatible o la aplicación no puede reconocer correctamente el texto o se puede usar el teclado matemático para ingresar el problema manualmente.

Mathpix enseñará cómo resolverlo, paso a paso, con gráficas interactivas. (Mathpix)

Mathpix

Al igual que la anterior utiliza el método de escaneo de la cámara del smartphone para poder resolver la operación matemática. Sin embargo, se debe escribir con una letra legible.

Además, enseña cómo resolverlo, paso a paso, con gráficas interactivas.

Para poder utilizar esta app se debe estar conectado a internet, ya que envía las respuestas a un servidor.

Mathpix funciona tanto con ecuaciones del campo de las matemáticas como de la física o las fórmulas químicas.

El Día Internacional de las Matemáticas se celebra cada año el 14 de marzo, en honor al número pi, que se aproxima a 3.14.(Google)

Día de las Matemáticas

El Día Internacional de las Matemáticas se celebra cada año el 14 de marzo, en honor al Número Pi, que se aproxima a 3.14.

Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 2019 para resaltar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

El objetivo del Día Internacional de las Matemáticas es fomentar el interés y la apreciación por las matemáticas, promover su papel en la educación y entender la resolución de problemas en diversos campos desde la ciencia, la tecnología, economía y las ciencias sociales.

Cada año el Día Internacional de las Matemáticas tiene un tema específico que se enfoca en diferentes aspectos de las matemáticas y su relevancia en la sociedad.

Por ejemplo, en el año 2022 fue “Matemáticas para un mundo mejor”, destacando su papel en la resolución de problemas sociales y medioambientales.