The Last of Us: qué pasará con la serie y el videojuego

La serie de The Last of Us (TLOU) alcanzó un promedio de 30,4 millones de espectadores, superando a La Casa del Dragón, que era la producción más vista de HBO Max a la fecha. Esto desata una serie de preguntas sobre el futuro de la franquicia en los videojuegos y también en la televisión.

Tanto Neil Druckmann, creador del juego, como Craig Mazin, director de la serie, ya dieron un vistazo de lo que sucederá con la saga en el corto plazo, ya que está claro que habrá una segunda temporada y que aún queda camino para ver más entregas del juego de PlayStation.

Así que aquí contamos qué es lo que sucederá en ambos casos, con la advertencia de que hay spoilers del juego y la serie.

Qué va a pasar con el videojuego

En 2020, llegó la última entrega de la saga. The Last of Us: Part II contó la historia cinco años después de la primera entrega y presentó un nuevo personaje protagónico: Abby. Si bien el juego no deja un final abierto, los fans han estado pidiendo una tercera parte.

Druckmann es consciente de esto y durante un podcast con el periodista, Greg Miller, contó que en Naughty Dog, el estudio que desarrolló el título, ya están trabajando en algo, aunque no sería lo que están pidiendo los fanáticos.

“Sé que los fans están pidiendo The Last of Us 3, lo oigo todo el tiempo. Todo lo que puedo decir es que ya estamos en nuestro próximo proyecto. La decisión ya está tomada y no puedo hablar por el momento. Hemos pensado varias cosas y hemos elegido la que más nos emocionaba”, afirmó.

Por lo que es un misterio si ese próximo proyecto es o no la tercera parte o se trata de un juego nuevo. Lo que sí es seguro, es que el estudio está trabajando en el multijugador de TLOU desde hace un tiempo y es algo que se encuentra avanzado, por lo que están ansiosos por ver la respuesta de los jugadores.

“Es una experiencia para mí porque es el primer juego de The Last of Us donde no soy el escritor principal, soy el director. Estoy más en un papel de mentor, y estoy emocionado de ver cómo en el equipo trabajan juntos. Para mí es emocionante ver a otras personas tomar un papel de liderazgo en este mundo. No puedo esperar a descubrirlo”, contó.

Qué va a pasar con la serie

Hasta la fecha The Last of Us tiene dos juegos y un DLC, que es un contenido de pago adicional.

El primer juego fue todo lo que vimos en la primera temporada de la serie, desde el inicio de la pandemia, el camino de Joel y Ellie y el final en el que ambos regresan a Jackson para vivir tras no haber hecho el procedimiento médico que pudo haber encontrado una cura al hongo.

El contenido del DLC también se vio en esta primera temporada, durante el capítulo en el que Ellie va al centro comercial con su amiga Riley, donde es mordida por primera vez, pero no infectada.

La segunda entrega de la franquicia es mucho más grande, el tiempo de juego pasa de 15 a 24 horas frente al título anterior, y en paralelo se cuentan las historias de Abby y Ellie, además de varios flashbacks sobre los cinco años intermedios en los que ella descubre la verdad sobre lo que hizo Joel para salvarla y cómo su relación se va deteriorando.

Por ese motivo, HBO Max dividirá el segundo juego en más de una temporada y habrá cambios entre uno y otro.

“La próxima temporada será diferente del juego. Del mismo modo en que lo ha sido la primera. A veces será radicalmente distinta y a veces apenas cambiará nada”, dijo Mazin.

De momento, está confirmada la segunda temporada, la continuidad de Bella Ramsey como Ellie y la certeza de que la serie se tomará más tiempo para contar los sucesos que hay entre el primer y segundo juego.

Otro elemento confirmado sobre la serie es que se va a lanzar una versión física en Blu-ray y DVD a partir del 17 de julio de este año, donde se verán los nueve capítulos, pero no se ha confirmado si tendrá contenido adicional como entrevistas, detrás de cámaras y elementos físicos como posters.