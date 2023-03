“The Last Of Us” terminó de una manera desgarradora: claves y detalles del final de la primera temporada

Noveno episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. (HBO)

Tras más de dos meses de transmisiones, la noche de este domingo llegó a su desenlace la primera temporada de The Last Of Us con un final desgarrador en el que se mostró el poder que tiene el amor, pero a su vez el horror que puede desatar cuando se trata de salvaguardar la vida de un ser querido. El noveno episodio pone los cimientos para las aventuras que los protagonistas vivirán en la segunda entrega.

Alerta spoilers

Al inicio del último episodio se ve a una mujer embarazada (Ashley Johnson, quien dio voz a Ellie en el videojuego) mientras corre por el bosque, tratando de dejar atrás a los infectados que escuchamos en la distancia. Llega a una granja, pero descubre que las personas que estaba buscando no están allí. Mientras sube las escaleras, ve que ha roto fuente y se atrinchera en una habitación del segundo piso. El bebé está llegando, pero también lo están los infectados, que han irrumpido en la casa y están tratando de derribar la puerta de la habitación en la que se encuentra.

Ashley Johnson, quien dio voz a Ellie en el videojuego interpretó a Anna, la madre de Ellie en el capítulo final. (HBO)

Cuando una infectada irrumpe en el lugar, la embarazada trata de alejarla y busca la navaja que se le cayó, la misma que siempre porta Ellie. La mujer agarra el cuchillo y apuñala a los infectados hasta matarlos. También se da cuenta de que en la pelea, no solo ha dado a luz a su bebé, sino que también ha sido mordida en el muslo por los infectados.

Luego, la serie regresa al presente cuando Ellie y Joel se dirigen a la base de las luciérnagas. Cuando se acercan al Hospital Saint Mary, él detiene a la joven y le dice que no tienen que seguir adelante con esto. Pueden volver a Jackson y olvidar que esto sucedió. La adolescente se niega y le dice que deben terminar lo que comenzaron. Después de acabar esta misión, ella promete que irá con él a cualquier parte.

La vida de Ellie estuvo en peligro en el desenlace de la primera temporada. (HBO)

Mientras pasan por una zona de puestos médicos, Joel revela que lo pusieron en uno de ellos un par de días antes del brote. Ellie le preguntó si llegó allí por “el tirador misterioso”, el hombre del que él le habló en el tercer episodio. En ese momento es cuando se sincera y confiesa algo que nunca se ha mencionado en los juegos. “Fui yo. Yo fui el tipo que disparó y falló”, dice Joel, refiriéndose a la herida de bala en su cabeza. " Sarah murió y ya no pude ver claro, tan simple como eso. Tampoco estaba asustado. Estaba listo. No podría haber estado más preparado. Cuando fui a apretar el gatillo me estremecí. Todavía no sé por qué”. Con esto el protagonista revela que tras el fallecimiento de su hija se iba a suicidar y falló.

Después de esta conversación, las luciérnagas los interceptan por sorpresa y los dejan inconscientes. Tras esto con separados y cuando Joel se despierta, Marlene está allí para agradecerle por haberla ayudado a traer a salvo a la única esperanza para salvar al mundo. Sin embargo en la conversación, la historia se torna oscura y desoladora; ella le confiesa que probablemente puedan crear una cura usando la inmunidad de Ellie, pero para hacerlo, deberán matarla ya que le harán una intervención cerebral. Cuando Joel escucha lo que se necesita para hacer una vacuna, Ellie ya está en cirugía.

El capítulo final es uno de los más violentos de la temporada. (HBO)

Joel no ser opone a dejar el sitio, tal como se lo indica Marlene, pero de un momento a otro enloquece y dispara a cada luciérnaga que se le pone enfrente, una elección que muestra que sus actos no son razonados, ya que sólo busca salvar Ellie, aunque en su camino tenga que matar a quien sea necesario. Después de acabar con la mayor parte de este grupo revolucionario sin ayuda de nadie, se dirige a la sala de cirugía. El cirujano intenta detenerlo, pero le dispara en la cabeza. Recoge a Ellie y la lleva de regreso a Jackson. Cuando ella despierta, él le dice una mentira que definirá tanto su relación como esta franquicia: las luciérnagas no pueden usarla para hacer una vacuna, y en realidad hay mucha gente inmune.

Ellie hace varias preguntas sobre lo sucedido mientras ella estaba inconsciente, pero Joel no le cuenta lo que verdaderamente sucedió. Con sus acciones el protagonista salvó a su protegida, pero sacrificó con ello la única esperanza para poder curar a la humanidad. Joel le dice a la adolescente que las luciérnagas iban a dejarlos ir antes de que los asaltantes atacaran el campamento.

En el final Joel salva a Ellie, aunque en el camino haya tenido que tomar decisiones y acciones cuestionables. (HBO)

Marlene es la última persona en enfrentarse a Joel antes de que este huye con Ellie en sus brazos. Él le dispara para sacarla de su camino, pero unos minutos más tarde regresa para darle el tiro de gracia, diciendo que si no lo hace ella los seguirá. Más tarde en el auto, Ellie le preguntó a Joel si Marlene sobrevivió. Él se niega a responder y en su lugar le dice: “Nos llevaré a casa”. Esta es la segunda ocasión en la que este personaje muere, ya que en el videojuego, la líder de las luciérnagas también muere a manos de Joel.

En los minutos finales de noveno episodio se observa a Joel y Ellie de regreso a Jackson. Ahora parece que sus personalidades se han invertido, ya que ella es la melancólica y triste, mientras él no para de hablar y hasta pide que le cuente un chiste. Luego de unos minutos, le cuenta sobre Sarah (Nico Parker), la hija que una vez le dijo que nunca mencionara. Cuanto más la describe, más seguro está de que las dos habrían sido amigas. Cuando están en las afueras de la ciudad, Ellie lo detiene para confesarle algo: la primera persona a la que ella mató fue a su mejor amiga Riley, despúes de que esta se infectara.

En el final de temporada Joel termina viendo a Ellie como su hija y hará todo lo necesario para protegerla. (HBO vía AP)

“En Kansas City, me preguntaste sobre la primera vez que mate a alguien. Cuando me mordieron en el centro comercial, no estaba solo. Mi mejor amigo estaba allí. Ella también fue mordida. No sabíamos qué hacer y ella dijo que podíamos esperar. Sé todo poético y simplemente perdamos la cabeza juntos y luego lo hizo. Y tuve que…”, confesó la joven.

Después de recordar a Riley, hace un recuento de las otras pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida: Tess (Anna Torv). Sam (Keivonn Montreal Woodard). Enrique (Lamar Johnson). Joel intenta convencerla de que nada de esto fue su culpa, pero Ellie lo interrumpe. “Juramelo. Júrame que todo lo que dijiste sobre las luciérnagas es verdad”, le hace jurar ella a su protector. Él finalmente le miente y le afirma que lo que dijo es cierto. La serie termina con un primer plano de ella mientras mira a los ojos a Joel y unas lágrimas son derramadas, mientras de fondo se puede escuchar la música creada por el músico argentino Gustavo Santaolalla.

La vida de Joel toma sentido en el final de temporada. (HBO)

Puedes revivir la primera temporada de The Last Of Us a través de la plataforma de HBO Max.

