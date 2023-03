Cuáles son las app de citas más descargadas: Tinder y Bumble siguen liderando

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Tinder en un teléfono. REUTERS/Akhtar Soomro

Según el estudio realizado por Data.ai llamado “State of Mobile 2023″, a nivel global Tinder fue la aplicación con más descargas durante el año 2022, seguida por Litmatch, Badoo, OmeTV y Bumble.

En Argentina, Colombia y Chile, Tinder ocupa el segundo lugar y es reemplazada por Litmach (Argentina y Colombia), mientras que Grindr es el primero en Chile.

Por otro lado, Badoo, se ubica en la tercera posición en casi todos los países excepto Perú, donde llega al segundo lugar en el volumen de descargas en los celulares. Bumble, por su parte, solo llega a ocupar el top 4 en México, mientras que en el resto de países mencionados no se encuentra en los diez primeros lugares (Argentina y Perú) y en el caso de Colombia (8) y Chile (6) no entra a las cinco primeras posiciones.

Las aplicaciones de citas más populares en Latinoamérica según el estudio State of Mobile 2023. (State of Mobile 2023)

Otras aplicaciones que fueron mencionadas en el estudio de mercado digital fueron Gas, Happn, Influxy, Kismia, Womo, SweetMeet, Jaumo entre otras que aparecen en el top 10 del mercado latinoamericano.

El documento State of Mobile 2023, también indica que se ha incrementado la tendencia de realizar microtransacciones pues “los deslizamientos ilimitados y promoción de perfiles incrementan las oportunidades de encontrar pareja.

A nivel mundial, por ejemplo, el gasto en estas plataformas se incrementó 12% durante 2022 y llegó hasta el 91% desde la época pre pandemia. El informe considera que el periodo de confinamiento entre 2020 y 2021 tuvo un impacto en la necesidad de los usuarios por encontrar pareja.

En lo que respecta a los gastos de los usuarios, a nivel global la lista de aplicaciones populares cambia drásticamente. Si bien Tinder se mantiene en la primera posición (y se mantiene ahí en todos los países latinoamericanos), Bumble aparece en segundo lugar seguido por Hinge, Grindr y Azar en el top cinco.

Las aplicaciones de citas más populares en Latinoamérica según el estudio State of Mobile 2023. (State of Mobile 2023)

La diferencia entre la cantidad de descargas y el gasto en las aplicaciones se hace más notoria en los mercados latinoamericanos pues Bumble llega a ocupar la segunda posición en gastos en México, Colombia y Perú pese a no aparecer en el top cinco de descargas en estos países. En Argentina y Chile, esta aplicación de citas ocupa el puesto tres y cuatro.

Un caso similar ocurre con Grindr, pues pasa de no ocupar ningún puesto en el top diez de gastos en estos países a alcanzar el segundo de inversión de usuarios en Chile, el tercer puesto en México y la cuarta posición en mercados como el argentino y colombiano.

En general, el top cinco de los países latinoamericanos incluyen plataformas como las ya mencionadas, además de Happn, Badoo, Facecast, Kismia, The Inner Circle. Otras que aparecen como parte de las más destacadas en este rubro en Latinoamérica son CuteU, LivU, Azar, Who, Dating.com, Café, Chamet, Panda y Bermuda.