Cuándo se debe reiniciar el celular

Cuando una aplicación no responde, el mejor camino es apagar el teléfono. (Freepik)

Es normal que los usuarios de celulares se pregunten si es o no necesario reiniciarlo cada cierto tiempo para que este ‘descanse’ o mejore su rendimiento. La respuesta corta es no, pero hay varios análisis.

Reiniciar el teléfono es un proceso sencillo que toma un par de minutos. Normalmente, se ejecuta esta acción cuando se presenta una falla de rendimiento o de operación y es una solución viable, por lo que hay beneficios al encender y apagar el móvil, pero en ciertos casos.

Reiniciar el celular: si o no

Como mencionamos, no es necesario apagar y prender el celular porque los dispositivos actuales están diseñados para gestionar tareas a largo plazo, sin necesidad de cortar los procesos de la memoria RAM de esa manera.

Así que si el teléfono está funcionando correctamente no habrá que reiniciarlo, solos e han visto beneficios en estos casos

- Carga lenta: puede que la batería tenga una falla de gestión de energía, que al apagar el dispositivo y volverlo a encender se solucione. Este error se notará si el celular tarda mucho más de lo debido al conectarse a un tomacorriente.

- Conexión a bluetooth: se presenta cuando el teléfono no es capaz de conectarse a otro dispositivo o no aparece dentro del rango de enlace.

- Aplicaciones que no responden: si mientras se tenía un juego abierto o alguna plataforma en general y el celular no permite salir de allí porque está bloqueada y tampoco deja interactuar con ella, lo mejor será reiniciar el dispositivo para finalizar la tarea, ya que no habrá otra forma de salir de allí.

- Bugs con funciones: en algunos casos se puede presentar un fallo momentáneo con herramientas como el teclado, la cámara o el volumen, que son errores parciales del sistema.

Los casos son ejemplos puntales, porque a nivel general reiniciar el celular no es necesario, pero tampoco es un problema hacerlo y puede que solucione algunos problemas específicos en el rendimiento del móvil.

Esto ha llevado a que algunas marcas incluyan dentro de su configuración la opción de programar un reinicio automático, para que los usuarios puedan ordenar este proceso de forma sencilla.

Para hacerlo hay que verificar que el teléfono cuente con esta herramienta, que se suele encontrar en Ajustes > Seguridad > Programar encendido y apagado. En caso de no encontrarla por ese camino, lo mejor será abrir los Ajustes y en la barra de búsquedas escribir ‘apagado’ o ‘encendido’ y sí está disponible saldrá la opción entre los resultados.

Diferencias entre reiniciar y apagar el celular

En teoría estas dos opciones parecen la misma pero no es así.

El punto central para diferenciar las dos está en que al reiniciar el móvil no se apaga por completo, sino que queda en un punto medio entre encendido y apagado para que arranque rápidamente.

Para que esto suceda el celular suspende algunas funciones y por eso al tenerlo nuevamente encendido hay programas abiertos.

Esto es funcional para algunos casos, pero para el objetivo que estamos buscando no, porque necesitamos que el teléfono arranque de cero en todo aspecto.

El camino para lograrlo es apagándolo. Solo de esa forma se cerrará todo y al encenderlo, iniciará nuevamente, cerrando aplicaciones y procesos que pueden ser el problema del rendimiento general.