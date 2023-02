Esta función para iPhone o Android evita que el celular esté activo cuando haya toques accidentales

El “modo bolsillo” evita que la sensibilidad de la pantalla detecte los toques accidentales y por lo tanto no sean válidos para el sistema. Foto: Caroline SeidSeidel-Dissmannel/dpa

Una de las funciones que están incluidas en el sistema de los celulares en la actualidad evita que las personas puedan acceder a algunas aplicaciones instaladas en los dispositivos en caso de que estos permanezcan guardados en lugares como bolsillos o al interior de bolsos. Este “modo bolsillo” se encarga de regular la sensibilidad de la pantalla en estos escenarios, de modo que los toques accidentales no sean válidos para el sistema.

Aunque el nombre del modo no sea oficial pues varía según el modelo de celular que use cada usuario y su modo de acceso sea diferente dependiendo del tipo de dispositivo al que se aplique, si está presente en la gran mayoría de teléfonos.

En los teléfonos que cuentan con el sistema operativo Android, lo común es que se conozca a esta característica como el “modo bolsillo” o “bloquear pulsación accidental”.

En el caso de los celulares Samsung, por ejemplo, para habilitar esta función los usuarios deberán ingresar Ajustes o Configuración y luego al apartado correspondiente a Pantalla. En este conjunto de opciones, las personas tendrán que ubicar Protección frente a toques accidentales y activarla.

Los celulares de Samsung ofrecen una función de protección ante toques accidentales. (Captura)

Dicha función protegerá al teléfono ante posibles toques accidentales cuando se encuentre en entornos oscuros como bolsillos o bolsos, por lo que esta característica se apoya en el uso de un sensor especial que mide la luz a la que tiene acceso la cámara del dispositivo.

De igual forma, los dispositivos como los OnePlus, Xiaomi, Redmi, entre otros, también cuentan con la función.

Qué pasa en los celulares plegables

Aún cuando los celulares con pantalla plegable no requieran esta función como principal, pues su pantalla más grande se encuentra doblada al interior, si hay manera de proteger lo que se haga en la pantalla externa.

Es por eso que estos modelos, en particular los Galaxy Flip de Samsung, cuentan con una función especial para limitar el acceso accidental a la pantalla exterior. Según la compañía, los usuarios pueden desactivar el ajuste de “Huella digital siempre encendido” para limitar esta sensibilidad.

Los celulares plegables de Samsung también pueden protegerse de toques accidentales en la pantalla externa

Al igual que la configuración regular, esta función también se encuentra en el menú Ajustes o Configuración del celular y dentro de los apartados correspondientes a la pantalla, se encontrará la opción que se deberá desactivar.

En el caso del iPhone, estos no cuentan aún con una función similar a la protección ante toques accidentales a la pantalla, sino con otra llamada “levantar para activar” y que consiste en que el teléfono de Apple detecta cuando el usuario lo ha ubicado en una posición con la pantalla hacia abajo. De esta forma, la pantalla del dispositivo se mantendrá bloqueada y no se podrá acceder a aplicaciones por accidente.

Sin embargo, esta característica no es nada cercana a la detección accidental pues la versión de Apple no permite que la pantalla esté disponible a posibles toques no intencionales. De esta forma se garantiza que cualquier contacto con la pantalla deba ser real.