Por qué Twitter retirará las verificaciones antiguas de color azul

El CEO de la red social, Elon Musk, informó que la verificación azul de Twitter sería eliminada por medio de su cuenta oficial. REUTERS/Dado Ruvic

Luego de la llegada de Elon Musk a Twitter como su nuevo CEO, la plataforma empezó a modificar varios aspectos de su funcionamiento para priorizar sus ganancias económicas. Con la llegada de Twitter Blue y nuevas insignias de verificación (grises y doradas) los usuarios suscritos a este servicio podrían optar por verificar sus perfiles abonando mensualmente un monto a la compañía.

Si bien en la actualidad el antiguo sistema de insignias azules, que solo se le otorgaba a las cuentas con determinada relevancia para identificarlas como oficiales en caso de gobiernos o representantes de estados además de compañías reconocidas, Elon Musk anunció por medio de su cuenta oficial de la red social que esta forma de verificación de cuentas estaría próxima a desaparecer en el corto plazo.

“La verificación azul de Twitter está profundamente corrupta, así que desaparecerá en los siguientes meses”, respondió Musk a un usuario de Twitter que hizo una pregunta relacionada con el estado de las verificaciones en la plataforma. De esta manera se estaría haciendo realidad lo que había prometido Musk sobre los alcances de las suscripciones de Twitter Blue, y es que las verificaciones en general deberán ser pagadas si es que los usuarios desean obtenerlas.

La insignia de verificación azul de Twitter desaparecería para personas famosas, cuentas de periodistas, medios de comunicación, empresas, etc. (Captura)

Actualmente los usuarios que tienen este tipo de verificación en sus cuentas de Twitter incluyen un mensaje cuando se las personas hacen clic sobre la insignia de verificación: “Esta cuenta verificada es antigua. Puede ser relevante o no”, indica la red social en todas y cada una de las cuentas, así pertenezcan a personalidades relevantes como celebridades, políticos, actores y actrices, empresas como Microsoft, periodistas, medios de comunicación, cantantes, etc.

Por otro lado, las insignias grises no presentarían cambios relevantes pues son asignadas a cuentas de gobiernos y a sus representantes de altos rangos como el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, entre otras personas directamente relacionadas con el gobierno estadounidense, aunque esto no se aplica en todas las cuentas oficiales de otros países. Si bien Argentina y México sí cuentan con estas insignias en todos sus perfiles, no es así en el caso de Perú o de Chile.

En el caso de las insignias doradas que aparecen junto a fotos de perfil con formato cuadrado, estas solo son asignadas a “cuentas que están verificadas porque son empresas oficiales en Twitter”. En estos casos es posible que se vinculen otras cuentas a las que presentan esta verificación siempre que se trate de personas que trabajan o tienen relación con estas compañías.

Aunque Elon Musk haya expresado que las insignias azules desaparecerán de Twitter en los próximos meses, no hizo una estimación de cuándo se produciría este cambio, si existirán insignias de otros colores que las reemplacen o cómo procederá Twitter con las cuentas de alta relevancia que verán afectadas con esta decisión. Por el momento no se conocen detalles sobre si deberán realizar pagos periódicos a la compañía como en el caso de cualquier otro usuario.

Por otro lado, Musk también indicó que Twitter empezará a compartir ingresos por publicidad con los usuarios que sean creadores de contenido y que se encuentren suscritos al servicio de Twitter Blue. Según el CEO de la red social, esta modalidad de distribución de ganancias por anuncios se hará efectiva si los miembros de pago de la plataforma permiten la aparición de publicidad en sus hilos de respuestas.

Sin embargo, casi 10 días luego del anuncio, aún no ha ofrecido mayor detalles sobre cómo va desarrollarse este nuevo programa. Esta no es la primera vez que Musk habla sobre su idea de ofrecer nuevas vías de monetización para creadores de contenido.

Musk también indicó que Twitter empezará a compartir ingresos por publicidad con los usuarios que sean creadores de contenido y que se encuentren suscritos al servicio de Twitter Blue. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De igual forma, otro de los cambios que presenta la plataforma en la actualidad es que se establecerán límites a la frecuencia de las publicaciones en Twitter. Mientras que esta característica no existía en el pasado, actualmente el límite es de 2.400 publicaciones por día.

“El límite diario de actualizaciones se subdivide en límites más pequeños con intervalos de media hora”, se menciona en el Centro de ayuda de Twitter, que además señala que los retweets cuentan como un tweet más.