La mejor forma de ingresar a las aplicaciones de Android con la huella del dedo

Los usuarios podrán almacenar sus datos biométricos y podrán acceder a distintas plataformas de forma segura con un solo toque

Una de las funciones de seguridad que han empezado a desarrollarse en los diferentes sistemas operativos como Android y iOS es la capacidad para ingresar a aplicaciones o desbloquear los celulares sin necesidad de usar una contraseña, sino que se usen claves biométricas como el escaneo del rostro o de una huella dactilar.

En el caso de los celulares que funcionan con el sistema de Android, la función del inicio de sesión de esta manera no es una característica presente en la actualidad como parte de sus funciones, aunque sí se está desarrollando esta capacidad que se asemeja a lo que son las Passkeys de Apple, que no requieren del ingreso de ninguna contraseña para el acceso a la cuenta de una aplicación, sino que este se vinculará únicamente a un reconocimiento biométrico.

Para los teléfonos de Android, se está desarrollando una función llamada Credential Manager (manager de credenciales) cuyo objetivo principal es el simplificar al máximo el proceso de acceso a las aplicaciones por medio del almacenamiento de datos biométricos.

Esto implica que los inicios de sesión estarán protegidos por el uso del sensor de huellas dactilares o en caso contrario, del reconocimiento facial que se encuentra presente en algunos dispositivos.

Este método de inicio de sesión seguro permitirá a los usuarios proteger la información de sus credenciales de accesos pues no requerirán de escribir una contraseña. Las personas que deseen acceder a la información que contienen los dispositivos deberán ubicar el dedo de la persona autorizada para ello, lo que dificulta un acceso no deseado a estas plataformas.

El Manager de Credenciales para los celulares de Android almacena datos biométricos de los usuarios para iniciar sesión en aplicaciones. (Xataka)

Los usuarios no necesitarán ingresar los datos biométricos a sus dispositivos para acceder a distintas plataformas presentes en sus celulares si estas no requieren de un inicio de sesión, pues el Manager de credenciales servirá como un método de autenticación de la identidad del usuario y no como un bloqueo automático similar al de las pantallas de los dispositivos.

De esta forma, este nuevo servicio de Google que aún no se ha lanzado de manera oficial para todos los usuarios se integrará con la función del Password Manager de la compañía, que tiene la función básica de recordar las contraseñas de inicio de sesión de algunas aplicaciones y páginas web, además de generar contraseñas de forma automática en caso de que se requiera ingresar datos de inicio de sesión en nuevas plataformas.

Huella para proteger las pestañas de incógnito en Google Chrome

Otra de las funciones que serán incorporadas a los celulares con el sistema de Android es que las pestañas del modo incógnito del navegador de Google Chrome serán bloqueadas de manera predeterminada por medio de un sistema de huellas dactilares para prohibir el acceso a este contenido por parte de personas no autorizadas.

Google Chrome protege el acceso a pestañas del modo incógnito con una huella dactilar

Por el momento esta función que ya se encuentra activa en los celulares Pixel y algunos de la marca Samsung, tiene el único propósito de generar sesiones más seguras y que únicamente el usuario que las ha creado sea quien tenga acceso a la información que contienen.

Para activar esta función, que estará apagada de forma predeterminada, los usuarios deberán ingresar al menú de Ajustes de Privacidad y Seguridad del navegador dentro del dispositivo. Dentro de las opciones, los usuarios podrán encontrar una llamada “Bloquear las pestañas de incógnito al salir de Chrome”, que además señala que se utilizará el bloqueo de la pantalla del celular para acceder a las pestañas abiertas de este modo.

Al habilitar esta característica, los usuarios podrán bloquear la pantalla del teléfono y automáticamente se restringirá el acceso a las pestañas del modo incógnito, aunque al momento de desbloquear el dispositivo, esto no implicará el desbloqueo de las pestañas del navegador. Para ello se incluirá un botón adicional dentro de la pestaña de Google Chrome.