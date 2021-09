Con Wake Me Up, Google rinde homenaje a Avicii mediante un doodle lleno de color

Los doodles de Google son una pequeña obra de arte en medio de la portada principal de este famoso buscador. Siempre que el gigante tecnológico apuesta por hacer un homenaje a una persona, un suceso, evento o lugar, saca del “sombrero mágico” una pieza audiovisual que termina enamorando a sus usuarios.

Ya sea por medio de una pintura, dibujo, video o juego interactivo, Google siempre sorprende a las personas, llenando de curiosidad sus mentes y trayendo un poco de cultura a la vida. Ejemplo de esto es el doodle que este 8 de septiembre reemplazó el logo de Google, en el que se hace un homenaje una de las estrellas más importantes de la música electrónica, Tim Bergling, conocido en el mundo artístico como Avicii.

El DJ nacido en Suecia, estaría cumpliendo 32 años de edad y Google quiso honrarlo con una imagen en la que se le puede observar frente a un teclado, en medio de una composición de frecuencias y símbolos que finalmente, logran uno de los objetivos de los doodle: representar el nombre de Google.

Tim Bergling nació el 8 de septiembre de 1989, en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, y llegó a ser considerado como uno de los máximos exponentes del pop-house, una mezcla entre el pop sueco y uno de los géneros más representativos de la música electrónica como lo es el “house”.

Con éxitos como “Levels”, canción estrenada en 2011, Avicii alcanzó la fama máxima en medio de la electrónica, logrando amasar además de una gran cantidad de fans, también una importante fortuna. Por ejemplo, según la revista Forbes, solo en 2015 el músico se embolsilló un total de 19 millones de dólares.

Por supuesto, este éxito hizo que el músico se apoderara de la atención de sus colegas y llegó a colaborar con estrellas como Sia, Robbie Williams, Rita Ora, Lenny Kravitz y Coldplay.

TAMBIÉN PUEDE LEER: “Despiértenme cuando haya terminado”: el día que Avicii anunció que el alcohol y las giras iban a matarlo

Asimismo, era considerado como un genio en el trato con los medios de comunicación, ante los que defendía su música y a los artistas electrónicos, asegurando que, aunque era un género diferente a los que se podrían considerar clásicos, esto no lo convertía en una “basura” o música de mentira.

“Se dibujan melodías, se dibujan las progresiones de los acordes. Estás haciendo música. Mozart escribió en un papel. Los DJ escribimos en computadoras. Realmente no veo la diferencia”, dijo en alguna ocasión Avicii, en conversación con el Standard, Reino Unido.

Lamentablemente, su estrella ya se apagó. El 20 de abril de 2018, Tim decidió quitarse la vida en una habitación de un hotel en Omán.

Dos años antes, el colapso mental y físico que le habían dejado meses y meses de giras lo obligaron a abandonar los escenarios. Acusando problemas de salud y una recarga de “energía negativa”, Avicii decidió bajarse de la tarima, siendo su último concierto en agosto de 2016, en Ibiza. Nunca más volvió.

Pensando en su trágico final, Google decidió, además de crear una imagen en honor a Avicci, desarrollar un video cuyo fondo musical es “Wake Me Up”, una canción que hizo parte de su primer álbum, “True” y una de las que más recuerdan sus seguidores, especialmente por su letra:

“Sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiado por un corazón latiendo, no sé decir dónde terminará el viaje, pero sé por dónde empezar. Me dicen que soy demasiado joven para entenderlo, dicen que estoy atrapado en un sueño, bueno, la vida me pasará de largo si no abro bien los ojos, bueno, por mí está bien”