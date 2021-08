Día del Abuelo 2021: el tierno Doodle que Google realizó para celebrar esta fecha

Con este Doodle, Google festeja con México el Día del Abuelo 2021 (Foto: Google)

Como cada fecha importante para México, Google decide acompañar a la población al recordar y celebrar las conmemoraciones con su ya popular Doodle, el cual es esperado por algunas personas para observar las novedades que presentará.

Por ello, este 28 de agosto, el buscador más famoso del mundo decidió elaborar uno para el Día del Abuelo 2021, festejo que fue decretado de manera oficial en 1982 por autoridades internacionales para celebrar a las abuelas y abuelos, pues agosto es considerado el mes de la vejez.

Una tierna imagen es representada con el nombre Google, la cual presenta unas ligeras ondas alrededor de las letras que provocan un movimiento complementado por el tipo de archivo (.gif) para darle repetición infinita.

La segunda “o”, de color amarillo, representa a un pequeño con una gorra de color verde que se encuentra jugando con un caballo de madera. Mientras que la letra “g”, de color verde, es un adulto mayor sentado en una mecedora con unos grandes anteojos negros.

Esta nostálgica escena también cuenta con un pequeño botón, de color gris, ubicado en la parte inferior derecha, con le cual se puede compartir el Doodle y la información respecto al Día del Abuelo.

En México se estableció el 28 de agosto como Día del Abuelo desde el año 1998 (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Además, si das clic con el cursor encima de la palabra Google, transporta al usuario a los diferentes sitios de internet, noticias y datos respecto a este festejo con casi 30 años de antigüedad.

A lo largo de todo este tiempo, en el país ha tenido cambios importantes en el nombre. De acuerdo con información del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), el primer nombre fue el “Día del anciano”. Posteriormente, se cambió a “Día nacional de adulto mayor”. Actualmente, para incluir a todas las personas, lleva el nombre de “Día Nacional de las Personas Mayores”.

Sin embargo, de manera internacional es conocido como Día de Abuelo, aunque no todos los países lo celebran el mismo día. En ciertas partes del mundo está fechado el 26 de julio, poco más de un mes antes que en México, aunque otras partes del mundo es el 1 de octubre.

En el país se instauró en 1998 de manera oficial este día como la celebración, 16 años después de haberse decretado de manera internacional. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León tomó la iniciativa y decretó una fecha exacta a un festejo que tiene diversos rumores sobre sus inicios.

De acuerdo con algunas versiones, fue Porfirio Díaz quien eligió el 28 de agosto lo eligió para que se celebrara en conjunto con la fiesta de San Agustín de Hipona, personaje que profesaba conocer a Dios como fuente de felicidad eterna, y conocer al alma.

No se sabe con exactitud el origen del Día del Abuelo en México (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Otra versión es que el locutor de radio Edgar Gaytán, en uno de sus programas de “La hora azul” transmitido en 1994, instituyó esta fecha para dedicárselo a las personas mayores.

También se ha sabido que fue en el año 1957, durante el primer Congreso Panamericano de Gerontología, disciplina que estudia la vejez, cuando el colombiano Guillermo Marroquín Sánchez propuso que en América Latina se celebre a los abuelos y las abuelas el día 28 de agosto en los años venideros.

Sin embargo, no hay información clara al respecto. No se sabe con exactitud el origen nacional e internacional, lo único cierto es que se trata de una celebración digna y necesaria, pues los adultos mayores no dejan de ser fundamentales para el sostén de la sociedad mexicana.

Cabe resaltar que cerca del 70 por ciento de las personas con más de 60 años son funcionalmente activas, sufren enfermedades propias de la edad, pero tienen lucidez y son independientes. Continúan laborando y buscando oportunidades para sobrevivir.

Esta situación debería hacer que la función de la ‘abuelidad’ se redefina, para que las futuras generaciones integren el derecho que tiene la adultez mayor a ser digna, funcional, saludable y proactiva.

SEGUIR LEYENDO