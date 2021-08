Nuevo doodle de Google usa tapabocas y recomienda ubicaciones de vacunación

Con el mensaje “Vacúnate, usa mascarilla, salva vidas” , Google está estrenando un nuevo diseño de doodle con el objetivo de promover la vacunación y los cuidados preventivos ante el COVID-19.

El diseño temático en cuestión muestra a las icónicas letras de Google usando tapabocas celebrando justo después de haber sido vacunadas. En la animación se pueden ver detalles como las vendas encima de los puntos donde se puso la vacuna y hasta la letra “e” con un atuendo de trabajador del sector de la salud junto a frascos del biológico.

Al hacer clic en ella, la imagen redirige a una pestaña dedicada a recursos sobre el COVID-19, puestos de vacunación y consejos de prevención , todo el material elaborado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información en la página está bastante completa y ofrece distintos segmentos de interés para aprender sobre el estado de la salud pública en cada región.

La iniciativa se está elaborando justo en un momento en el que varios países están reportando casos nuevos relacionados con la variante Delta y varios gobiernos están buscando incitar a que toda la población se una al proceso de vacunación. En el caso de Estados Unidos, particularmente, se registró el nivel más alto de contagios en todo el verano con 72 mil casos al día.

“A medida que COVID-19 continúa impactando a las comunidades de todo el mundo, ayuda a detener la propagación encontrando un sitio local de vacunas y siguiendo estos pasos para la prevención”, hace una invitación la empresa en la página oficial del doodle.

El principal punto que se destaca en la página destacada de Google es un acceso directo a sitios de vacunación, junto a una serie de consejos recomendados por la OMS para evitar la propagación de COVID-19, entre los cuales comparten:

- Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

- Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

- No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

Además de estos consejos, se explica que si bien el uso de tapabocas no protege por sí solo frente al COVID-19, es un recurso bastante importante si se combina con el distanciamiento físico y el lavado constante de manos.

En la sección izquierda de la página, los usuarios pueden encontrar una variedad de segmentos a escoger los cuales abarcan un resumen de la situación en el país desde el que se esté usando el buscador, los consejos de prevención, estadísticas de propagación por regiones, síntomas para autoevaluación preventiva, noticias al respecto y tratamientos para el cuidado personal.

Uno de los materiales más interesantes que está ofreciendo Google como parte de esta iniciativa es el fragmento denominado “Afrontamiento”, en el cual la plataforma ofrece consejos en relación a cuidados recomendados de salud mental ante la situación actual con el objetivo de “reducir el estrés y fomentar el bienestar”.

A la derecha de la página se puede hallar un mapa de los casos registrados en los últimos 14 días en el que están destacados los focos de contaminación con información proveniente de Our World in Data, JHU CSSE COVID-19 Data, Wikipedia y The New York Times. También hay una tabla de resumen de los casos en donde se muestra el total de casos en comparación a las muertes y las personas recuperadas.

Eso sí, Google aclara que toda la información presente tiene fines informativos e invitan a consultar con las autoridades médicas locales para recibir consejos oficiales y seguir un tratamiento debido en tal caso de que sea necesario.

Este esfuerzo aparece en respuesta también a las oleadas de desinformación que se han visto en crecimiento en los últimos meses que han aumentado el número de personas adscritas a movimientos antivacunas, por lo que Google espera también combatir la desinformación con las herramientas ofrecidas en esta campaña de prevención y vacunación.

