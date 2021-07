Recrean máquina de arcade del videojuego de Los Simpson estrenado hace 30 años

El juego cuenta con ocho niveles de diversión. Foto: Arcade1Up

En 1991 salió al mercado el que sería el primer videojuego arcade de Los Simpson, llamado The Simpsons y creado por la desarrolladora japonesa Konami, fue toda una revolución para su época, pues significó ver a la familia amarilla que dos años antes (1989) se había robado el corazón, primero de los norteamericanos y después del resto de los espectadores en todo el mundo.

Ahora, 30 años después, Arcade1Up, una empresa experta en traer juegos retro a la actualidad, decidió colaborar con la nostalgia de los fanáticos de Los Simpson con el lanzamiento de una nueva máquina arcade que recrea fielmente cada uno de los detalles, tanto de hardware (elementos físicos) como de software (elementos virtuales).

“Exactamente como lo recuerdas de principios de los 90, juega como Homero, Marge, Bart y Lisa, enfrentándote a enjambres del amplio elenco de personajes de Springfield. Cuatro jugadores simultáneos, animación infinita inspirada en diversión”, explicó la empresa en su página web oficial.

La máquina permite jugar con Homero, Bart, Marge o Lisa Simpson. Foto: Arcade1Up

No obstante, aunque se trate de una copia perfectamente exacta a las máquinas que se podían ver en las calles a principios de los años 90, los creadores decidieron ajustar algunos detalles propios del siglo XXI:

1. Por supuesto, no será necesario cargarla con monedas, ya que se trata de una máquina que se puede acomodar en la sala de juegos de cualquier hogar. Sin embargo, aunque la iniciativa no tiene como objetivo ninguna clase de lucro, nadie dice que la persona que la compre no pueda cobrar algunas monedas solo por permitir que otras personas jueguen con ella.

2. Cuenta con Live WiFi, de esta forma, cada persona puede “abrirse camino a través de cada nivel con la ayuda de otros jugadores retro que juegan desde sus propias máquinas”. Es un modo multiplayer online en una máquina arcade de finales del siglo XX. ¡Genial!

Por otra parte, cuenta con las mismas características de las máquinas originales como lo son sus dimensiones (11,25 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto y 24 pulgadas de largo), pantalla LCD de 17 pulgadas, marquesina iluminada, controles de arcade con una sensación realista, un peso de 104 libras, modo multijugador (4 personas), entre otros detalles.

“Obras de arte en máquinas hermosamente audaces, gráficos increíblemente vibrantes y, sí, un taburete de pub incluido y un letrero de pared de hojalata que haría sentir envidia a cualquier jugador retro. ¡Invita a Los Simpson a tu hogar con esta máquina arcade!”, es la invitación que hace la compañía para que los videojugadores puedan recrear su infancia o adolescencia.

La máquina incluye un taburete y un letrero de pared de hojalata. Foto: Arcade1Up

¿De qué se trata The Simpsons?

Para los más nostálgicos, no les será difícil recordar cada detalle de la jugabilidad de este videojuego, que marcó época y representó la entrada de la serie más longeva de la televisión actual a este mundo. Sin embargo, la nueva generación no tuvo la oportunidad de gozar con este tipo de máquinas que, tal parece, eran una de las pocas formas en que los niños de la clase media de los 90 podían tener acceso a un videojuego.

La historia iniciaba con el señor Montgomery Burns y su fiel ayudante, Smithers, robando un valioso diamante. Sin embargo, en medio del robo, el ‘lacayo’ de Burns choca contra Homero, haciéndolo soltar la joya, que cae directo en la boca de Maggie, la hija menor de la familia. Por supuesto, la solución del desesperado hombre fue robarse a la niña.

De esta forma comienza el videojuego, en el que los jugadores podrán personificar a Homero, Marge, Bart y Lisa Simpson, cada uno con un poder especial, durante ocho niveles en los que el único objetivo es recuperar a la bebé de la casa.

SEGUIR LEYENDO