Nuevo cargador portátil de Apple desbloquea una función secreta del iPhone 12

El pasado 13 de julio, Apple lanzó al mercado su nuevo cargador inalámbrico especial para el iPhone 12. El paquete de baterías que cuenta con la tecnología MagSafe, carga el dispositivo magnéticamente al conectarse en la parte posterior de este, y lo mejor de todo: de forma inalámbrica.

“MagSafe Battery Pack está diseñado para cargar modelos de iPhone de forma inalámbrica de forma rápida y segura con MagSafe, lo que le brinda más tiempo para usar su dispositivo”, explica Apple en su página de soporte.

Sin embargo, hay algo que Apple no mencionó durante la presentación de este nuevo accesorio, y es que al momento de conectarlo al iPhone se activa la carga inalámbrica inversa; es decir, una función que permite cargar el paquete de baterías mientras que estas se encuentran conectadas al celular, y este se carga por medio de un cable Lightning.

Aunque en un principio Apple no alertó de este “truco”, tuvo que explicarlo luego de que el portal especializado MacRumors lo notara y lo hiciera público a todos sus lectores.

Así, según un documento de soporte dado por la misma compañía:

“Si es necesario cargar tanto su iPhone como el paquete de baterías MagSafe, puede cargarlos al mismo tiempo. Conecte su paquete de batería MagSafe a su iPhone y luego conecte el paquete de batería MagSafe a un adaptador de corriente. Con un adaptador de corriente de 20 W o más, el paquete de baterías MagSafe puede cargar su iPhone con hasta 15 W de potencia de carga.

También puede cargar ambos si conecta su paquete de batería MagSafe a su iPhone y luego conecta su iPhone a una fuente de alimentación. Es posible que desee cargar de esta manera si necesita conectar su iPhone a otro dispositivo mientras se carga, como si está usando CarPlay con cable o transfiriendo fotos a una Mac”.

Por otra parte, Apple también informó que aunque cargar el paquete de baterías con el iPhone es posible, esto no significa que ambos dispositivos se carguen al mismo tiempo.

“Si carga su iPhone y la batería MagSafe al mismo tiempo, es posible que su iPhone se cargue al 80 % o más antes de que la batería MagSafe comience a cargarse”

Tras conocer la noticia de la carga inalámbrica inversa, varios internautas se han cuestionado si tal vez con esta tecnología el iPhone también pueda cargar otros accesorios de Apple como los AirPords; sin embargo esta es una teoría que por el momento no ha sido confirmada.

Cuidado del MagSafe Battery Pack

El gigante tecnológico también explicó que este nuevo paquete de baterías, como cualquier dispositivo tecnológico, requiere de ciertos cuidados físicos y de software que, en caso de obedecerlos, prolongarán su vida útil.

Uno de los detalles principales es que MagSafe Battery Pack cuenta con una “función de administración de carga” con la que se limitará el ingreso de energía a la batería del celular, en caso de que se haya puesto a cargar el móvil con el paquete de baterías, y que este dure conectado a una toma eléctrica por un tiempo prolongado.

Asimismo, se recomienda que al momento de cargar el iPhone con este accesorio se asegure que no haya ningún elemento que pueda interferir en la transmisión de energía. Por esto, se aconseja no cargar el celular con una funda de cuero encima y en caso de usar otro material, asegurarse que en su interior no haya, por ejemplo, una tarjeta de crédito ya que puede afectar negativamente el funcionamiento del MagSafe Battery Pack.

