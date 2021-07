Google Meet ahora cuenta con filtros y máscaras en sus videollamadas

Los animales se apoderaron de los nuevos filtros en Google Meet. Foto: Google

Desde que llegaron los filtros a las redes sociales, gozar con cada una de las nuevas máscaras disponibles es toda una sensación que cada vez dura menos. Plataformas como Instagram,TikTok o Snapchat son famosas en este tipo de herramientas que mantienen a los usuarios conectados a sus aplicaciones en busca de nuevos diseños que los hagan verse y sentirse diferentes a lo que son en la vida real.

Sin embargo, en los últimos meses los filtros también se han apoderado de varias plataformas de comunicación de videollamadas. Primero fue Zoom, que con apoyo de la Snap Camera ha dado vida a diversos filtros para que todos sus usuarios puedan gozar “disfrazándose” mientras sostienen una videoconferencia en línea.

Pues ahora es Google Meet la que se une a esta competencia por medio de una nueva herramienta que añade un montón de filtros de video, máscaras y demás efectos propios de una actualización como esta. Con la ayuda de la Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés), esta nueva opción permitirá disfrazarse de animales como un gato o hasta un dinosaurio.

“Agrega gatos, astronautas, medusas y más a tus llamadas Meet”, explicó Google por medio de su cuenta de Twitter, agregando que “los nuevos filtros, máscaras y efectos ahora están disponibles para Meet en Android e iOS”, por lo que cualquier persona podrá acceder a esta nueva herramienta sin limitarse por el sistema operativo con el que cuenta su celular.

Solo para cuenta personales

Ahora bien, no todo es un cuento de hadas en internet y esta noticia no es la excepción. Google indicó que esta nueva configuración estará disponible solo en las videollamadas en las que participen usuarios que se hayan unido con sus cuentas personales. Por lo que aquellas personas que se hayan reunido por medio del Workspace (o espacio de trabajo) no podrán gozar de los filtros en Meet. En resumen: Google ha pensado en esta herramienta como una forma de hacer más amenas las conversaciones personales, mientras que las corporativas mantendrán un toque de seriedad para no afectar la importancia de los temas a tratar.

Asimismo, la compañía informó que los filtros no estarán disponibles en la versión de escritorio, por lo que si quiere disfrutar con ellos deberá instalar la aplicación ya sea en un iPhone, iPad o en cualquier equipo Android.

Los filtros solo se podrán usar en la versión móvil de Meet. Foto: Google

Cabe recordar que, esta actualización hace que Meet se parezca cada vez más a Duo, la otra app de videoconferencias de Google que, al parecer, podría ser eliminada de su catálogo para definitivamente centrar su atención en Meet. En pocas palabras, y según han filtrado varias fuentes, la idea del gigante de las búsquedas es crear algo como Duet (por DUo y meET), con la interfaz de Google Meet como base.

¿Cómo acceder a los nuevos filtros?

Para poder activar los filtros durante una videollamada en Google Meet:

1. Hay que abrir la app en Android o iOS.

2. Luego hay que localizar el icono brillante que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

3. Al presionar allí, se desplegará una fila con opciones como Desenfocar, Fondos, Estilos y Filtros.

4. Escoge la opción de Filtros y listo, ya podrá gozar con nuevas máscaras y diseños en sus llamadas de Meet.

De esta forma, el desenfoque o cambio del fondo ya no será la única forma de jugar con el diseño durante la videollamada. Para Google es importante crear espacios divertidos entre sus usuarios, y esta nueva estrategia parece ser la opción perfecta para acaparar nuevo público y fidelizar a los usuarios que ya participan activamente dentro de Meet.

