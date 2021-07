WhatsApp: su cuenta podría estar en riesgo si usa estas versiones no oficiales

Vista del logo de la aplicación WhatsApp. EFE/Ritchie B. Tongo/Archivo

Desde que se estrenó en 2009, WhatsApp se convirtió rápidamente en la app de mensajería más usada en todo el mundo con más de dos mil millones de usuarios registrados en su plataforma, esto según cuentas de la compañía en febrero de 2021.

“Más de dos mil millones de usuarios recurren a WhatsApp cada mes para enviar 100 mil millones de mensajes y conectar más de mil millones de llamadas cada día”, explicó WhatsApp en un mensaje que publicó en su página oficial, con motivo de la celebración de su decimosegundo aniversario.

Sin embargo, aunque es una de las aplicaciones con más descargas en todo el mundo, no todas las personas que la usan se encuentran satisfechas al 100 % con ella, especialmente por lo limitada que es en temas como la personalización en sus diseños.

Por esto, son cientos de personas las que han decidido cambiarse a versiones no oficiales de WhatsApp, como lo son WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Este tipo de apk, no presentes ni en la tienda de Android (PlayStore) ni en la Apple (AppStore), tienen cada día más adeptos debido a su increíble capacidad en la configuración de interfaces y mejora de rendimiento, entre otros detalles.

Ahora bien, aunque sobre el papel parezca buen negocio cambiarse a este tipo de apps no oficiales, lo cierto es que estas acciones podrían traer consecuencias negativas en el futuro, siendo la más trágica la suspensión de la cuenta en WhatsApp. Aunque en un principio dicha suspensión debería funcionar como un “aviso temporal”, en caso de proseguir con el uso de las apps de terceros, WhatsApp oficial podría reconsiderar su decisión y hacer que esta sea permanente.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, manifestó la famosa empresa de mensajería por medio de un comunicado publicado en su blog oficial.

Igualmente, la compañía indicó de forma explícita sobre cuáles aplicaciones está hablando, siendo WhatsApp Plus y GB WhatsApp las más importantes, pues, según la filial de Facebook, este tipo de software viola los términos y condiciones de WhatsApp, por lo que se hace necesario tomar represalias contra las personas que hagan uso de este.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explicó WhatsApp en su misiva.

Ante esto, WhatsApp solicitó a todos los “renegados” que inicien de inmediato su regreso a la app oficial, por medio de estos sencillos pasos:

Pasar datos de GB WhatsApp a la app oficial en Android

1. Abrir la app no oficial y dar un toque en Más opciones/Chats/Copia de seguridad.

2. Ir a la Configuración del celular, después a Almacenamiento y localizar la opción de Archivos.

3. Una vez adentro, hay que localizar la carpeta de GB WhatsApp y mantener sobre ella para seleccionarla.

4. Ahora hay que cambiar el nombre de la carpeta por “WhatsApp”.

5. Hay que descargar la app oficial de WhatsApp en la PlayStore, instalarla y abrirla.

6. Finalmente, después que la aplicación verifique su número de teléfono le mostrará el siguiente mensaje: “Se encontró una copia de seguridad”. Hay que dar un toque en Restaurar y luego en Sig. ¡Listo! Sus chats deben aparecer sin ningún problema.

Pasar datos de WhatsApp Plus a la app oficial en Android

1. Descargar la app oficial de WhatsApp en la PlayStore.

2. Instalar, abrir y verificar su número de teléfono.

3. Inmediatamente le mostrará la copia de seguridad que WhatsApp Plus había hecho por medio de su cuenta de Google. Solo es cuestión de dar en Restaurar >Sig.

Sus chats deberían aparecer.

