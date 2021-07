TikTok ahora permite adelantar los videos

La nueva herramienta es perfecta para dar un espaldarazo a los nuevos videos largos en TikTok EFE/EPA/HAYOUNG JEON

Si alguien habla de videos cortos, diversión y fama, seguramente lo primero que se le viene a la mente es TikTok, la aplicación móvil de mayor impacto durante la pandemia por covid-19. En 2020, el aislamiento obligatorio hizo que las personas se refugiaran en las redes sociales para intentar tener una conexión “externa” con el mundo, y es en esa situación en la que TikTok tomó protagonismo.

Aunque antes de la crisis sanitaria TikTok ya era conocida, la cuarentena fue el impulso necesario para que esta plataforma se llenara de fama y gracia. Con sus videos de no más de un minuto, sus historias por partes y sus “doblajes”, esta aplicación conquistó el corazón de cientos de miles de personas en el mundo.

Sin embargo, hay un detalle del que muchas personas se habían quejado y al que, parece, TikTok puso una solución: la opción de adelantar o atrasar los videos. Anteriormente, pensar en adelantarse unos cuantos segundos del video era algo utópico, pues simplemente no existía una opción que permitiera esto; y ni hablar de atrasar la grabación, pues la única forma de hacerlo era volver a reproducir todo el video desde el inicio, y por supuesto, esto es algo que resultaba incómodo la mayoría de las veces.

Desde ahora, ese deseo es una realidad, pues desde hace algunas horas algunos videos en la aplicación podrán ser adelantados sin ningún inconveniente. Cabe recordar que, esta opción no está aún disponible para todos los usuarios, pero no se preocupe, si aún no ha llegado la actualización a su móvil lo hará pronto.

La línea de tiempo funciona tal y como lo hace en YouTube u otro tipo de plataforma de video. Foto: Captura

Videos largos en TikTok

Por supuesto, esta opción encaja perfectamente con la nueva estrategia de TikTok, en la que se cambió el tiempo límite de los videos, de 60 a 180 segundos, es decir, máximo tres minutos de duración.

“La expresión creativa une a las personas. Es la forma en que nos conectamos con nuestras comunidades. Es la forma en que entretenemos, educamos, informamos e inspiramos unos a otros (…) Esta es también la razón por la que nos hemos centrado en proporcionar a nuestra comunidad una variedad de herramientas para ayudar a dar rienda suelta a su creatividad: los videos más largos son ahora una herramienta más que la gente puede usar para cautivar a la comunidad con su expresión creativa”, indicó el gerente de producto de TikTok, Drew Kirchhoff.

De hecho, la opción de adelantar o atrasar videos estaría directamente relacionada con la duración de los mismos. Al parecer, TikTok quiere darle un empujón a este nuevo formato, otorgando la facultad de que sean los videos largos los que tengan una línea de tiempo sobre la cualquier desplazarse durante la reproducción de la grabación.

“Con todas las formas en que nuestra comunidad ha redefinido la expresión en menos de 60 segundos, estamos emocionados de ver cómo las personas continúan entreteniendo e inspirando con unos segundos más y un mundo de posibilidades creativas”, explicó Kirchhoff.

De esta forma, para reconocer cuáles serán los videos que se pueden adelantar o atrasar solo hay que fijarse en la delgada línea blanca que se encuentra en la parte inferior del video. Al reproducirse, esta línea empieza a engrosarse a medida que corre la grabación, y tal como funciona en la mayoría de las plataformas, cuenta con un punto al final que indica el avance del video. Para echar marcha atrás al video o para adelantarse un poco, solo hay que seleccionar el punto y moverlo por la línea de tiempo.

