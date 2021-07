Cómo emparejar el mando de su PlayStation 4 con un iPhone

04/08/2020 Videojuego y mandos de PS4. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JESHOOTS.COM / UNSPLASH

Ya son casi ocho meses desde que el mundo pudo disfrutar de la PlayStation 5, la consola de última generación de Sony que, según información de la misma empresa, ya habrían adquirido unas 8 millones de personas en todo el planeta.

Sin embargo, aún son miles los que no han podido experimentar con esta nueva consola, ya sea por la tediosa falta de unidades o por su costo, que como es de esperarse no es accesible para todos los ‘gamers’. Por esto, son varios los videojugadores que han tenido que conformarse con su PlayStation 4 y las funciones que, a pesar de no ser iguales a las del PS5, aún son de las más óptimas en el mundo de los videojuegos actuales.

Asimismo, todo aquel que cuente con una PS4, lógicamente tendrá entre sus accesorios al menos un control propio de esta consola; y es que este mando no solo funciona para jugar con este dispositivo, sino que al contar con sistema Bluetooth incluso se puede usar para divertirse con los juegos de los smartphones.

Por ejemplo, son muchos los que hoy usan el mando de la PS4 para divertirse con los dispositivos iPhone, evitando así el uso del táctil del celular y mejorando la experiencia virtual.

Ahora bien, son varias personas las que, aun teniendo ambos aparatos, no saben cómo aprovecharlos entre sí. Por esto, Infobae trae un sencillo tutorial con el cual aprender a configurar el mando de la PS4 con su iPhone y así experimentar de forma totalmente diferente y única los juegos en su celular:

1. Abrir el menú de Configuración en su iPhone. Cabe recordar que el sistema operativo deber ser iOS 13 o superior.

2. Después, localice el menú de Bluetooth e ingrese a este. Ahora solo queda encenderlo; para saber sí esta herramienta está encendida o no, hay que verificar que el interruptor esté en verde.

3. No salir de esta pantalla, para verificar el momento en que se conecte el mando de la PS4 y así poder vincularlo.

4. Para encender el control, solo hay que presionar al mismo tiempo los botones de PlayStation y Share (compartir). Esta acción se mantiene hasta que empiece a parpadear la luz del mando.

5. Ahora debe dirigirse nuevamente a la pantalla de su iPhone y revisar que en el menú de Bluetooth aparezca “DUALSHOCK 4 Wireless Controller” en la parte inferior de los dispositivos que se hayan registrado en el pasado. Solo queda dar un toque sobre el nombre del control para poderlo emparejar con el móvil.

6. Para asegurarse de que su mando de PS4 ya se encuentra emparejado con el móvil, toca revisar que la luz del control deje de parpadear para convertirse en un color entre rosa y rojo.

Este procedimiento no solo es para los iPhone, pues en caso de contar con un iPad solo hay que seguir los mismos pasos para gozar de los juegos en su tablet.

¿Y si no conecta?

Por supuesto, este tipo de acciones no son ajenas a algún problema de conectividad que se pueda presentar y que se pueden solucionar de la siguiente forma:

1. Desempareje el control de PS4 del iPhone, y vuelva a emparejar. Esto casi siempre reinicia la conexión y permite que funcione exitosamente.

2. En caso de que se conecte con el celular pero que aún presente un mensaje de “conexión fallida”, lo aconsejable es presionar el botón de PlayStation hasta que este por fin se conecte de forma óptima.

3. Por último, pero no menos importante, revisar que no hayan más dispositivos conectados, pues exceder el número de aparatos emparejados puede causar problemas en la conexión con el DUALSHOCK 4 de PlayStation.

