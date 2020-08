-El plan satelital no se cumplió, a pesar de que existe una ley, una política de estado. No solo no se cumplió esa ley sino que los contratos quedaron abiertos sin darlos de baja y eso nos generaron penalidades que estamos negociando hoy con los proveedores. En Argentina estaba entre los pocos países que construían satélites y dejó de hacerlo y así fue que se perdieron muchos profesionales del sector y se puso a INVAP en un estado crítico.