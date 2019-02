"En agosto del año pasado vi la convocatoria en Facebook y me llamó la atención. Me gustó como salida laboral. Tenía la herramienta que es mi auto para poder hacerlo. Este trabajo me brinda la posibilidad de ser más libre y poder interactuar con la gente. Tengo muchas expectativas", dice Patricia Diperna, de 39 años que durante más de una década se dedicó a tareas administrativas en una compañía de telefonía.