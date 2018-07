-Para los adolescentes, que son un grupo en formación, hay dos instituciones que tienen mucho para hacer: la familia y la escuela. Los adultos tienden a decir: "¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo o alumno si ellos saben más que yo". Hay que insistir en que el saber que tienen los chicos es instrumental, del soporte de la herramienta, saben qué hacer si se cuelga la computadora o cómo bajar una aplicación, pero no hacen un uso reflexivo y crítico. No tienen el criterio y experiencia de vida que tienen los adultos. Las claves para los adolescentes y los chicos es saber buscar. Si yo pongo solamente la palabra "Bolívar", me va a aparecer el prócer, la moneda venezolana o la localidad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces las búsquedas tienen que ser precisas para que los chicos que no se queden con ese primer link, que muchas veces suele ser pago y no necesariamente el autorizado para hablar del tema. En segundo lugar, tienen que preguntarse si esa página web o sitio web que están consultando tiene su correlato en la realidad. Si es Greenpeace o Unicef sabemos que existe; si es Juan Pérez, hay que ver qué autoridad tiene Juan Pérez para hablar de ese tema. Y tercero, mirar las fuentes, la procedencia, que es más importante que quien me envió. Ver si todas las voces están representadas y usar más de una página web, que no es lo que chicos suelen hacer. Si una página responde a lo que están buscando alcanza. El ejemplo más claro es si estoy buscando sobre la contaminación del río, el primer link puede ser de Greenpeace o de una petrolera. Los chicos se quedan con el primer link que encuentran. No vamos a decir que alguna información sea falsa, pero quedarse con un sola página web, aunque sea de una entidad que conozcamos, es limitar la comprensión del hecho, porque es como quedarse con una sola voz que no tiene que ver con la democracia.