— Creo que las reglas del oficio son bien conocidas. El problema es que no siempre son o pueden ser aplicadas; se crea una tensión entre lo aprendido y las situaciones concretas donde se puede ver que las cosas no siempre funcionan como les dijeron… Entonces creo que si uno quiere que sus ideales funcionen hay que actuar colectivamente. Para mí la defensa de la ética profesional es un combate colectivo; es un problema en el periodismo porque la mentalidad es muy individualista; yo tengo mis reglas, vos las tuyas. Pero eso no funciona porque el público juzga globalmente. Hay que encontrar nuevas formas de defender la profesión. Los viejos sindicatos son muy criticados, son clientelistas, en Francia son muy rechazados. Hay que crear nuevas formas de alianza con el público, en especial con los internautas. Una parte no desdeñable de los periodistas son críticos de su profesión y una parte del público que es crítica del periodismo, pero no maniquea, y entiende que no es fácil el ejercicio de la profesión. Esa parte del público y de los periodistas pueden aliarse, por eso encuentro interesante toda confrontación entre periodistas y público crítico, entre los periodistas y la crítica constructiva, para tratar de encontrar sinergias.