-Entonces, ¿el filtro se realiza teniendo en cuenta experiencia o popularidad?



-No diría eso…. Bueno, es decir: la popularidad es siempre un componente. Pero en realidad, no se trata tanto sobre la popularidad. De hecho, nosotros estamos constantemente evaluando nuestros algoritmos y usamos a personas, unas 10.000 personas alrededor del mundo, para ayudarnos a evaluar el algoritmo para ayudarnos a establecer dónde reside la autoridad. Y utilizamos esa información de esos tantos participantes para ayudarnos a entender dónde reside la autoridad, porque la popularidad, en sí misma, obviamente no está necesariamente vinculada con la calidad. Quiero decir, como saben el "ciberanzuelo" (clickbait) es todo sobre popularidad y no necesariamente sobre autoridad.