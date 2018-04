Cuando se abre el buscador Google Chrome en el móvil (iOS o Android), el usuario recibe sugerencias de artículos para visitar. Esta función conocida como "artículos sugeridos" (Articles for you o Google Chrome Suggestions) se basa en las búsquedas y comportamientos del usuario. "El algoritmo responde a más de 200 señales, no es una fórmula exacta ya que depende del uso de cada usuario", explicaron a Infobae desde Google.