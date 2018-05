"El 28 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en María Belén Rodríguez vs Google Inc. (número de expediente 99.613/06) que Google y otros proveedores de servicios de Internet ("ISP") no son responsables por el contenido ilegal de terceros, siempre y cuando el ISP no tuviera conocimiento de la existencia del contenido o si el ISP conociera la existencia del contenido y actuara con prontitud para quitarlo y/o restringir su acceso. El dictamen indicó que los ISP todavía tienen la responsabilidad de eliminar el contenido "manifiestamente ofensivo," como la pornografía infantil, la incitación a la violencia, y las declaraciones y observaciones difamatorias"