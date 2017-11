-Cuando lanzamos Netflix en Argentina en 2011 pensamos: "Nunca vamos a tener éxito ahí". No había mucha gente dispuesta a suscribirse. Fuimos pacientes y comenzamos a hacer el servicio cada vez mejor, subtitulamos el contenido, luego también incluimos doblajes, duplicamos el catálogo y después lo triplicamos. Y ahí fue cuando los argentinos dijeron: "Ahora sí es un gran servicio, me aporta algo bueno, ya no voy a piratear y voy a pagar por el servicio". Y se volvió un cohete que no para de avanzar. Argentina es uno de los mercados donde Netflix más crece en el mundo, la gente ahora está muy interesada en el sitio.