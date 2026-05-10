Procesan a Fernando Yael “N”, presunto responsable de la desaparición de su madre en la CDMX

El joven imputado llevará su proceso tras las rejas. Crédito: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N”, de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La audiencia se celebró el 8 de mayo de 2026, un día después de su detención en la alcaldía Cuauhtémoc.

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El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

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Fernando Yael denunció la desaparición de su propia madre

La investigación comenzó cuando el propio Fernando Yael “N” presentó una denuncia ante las autoridades. En ella refirió que su madre, Teresa Guadalupe, había salido de su domicilio el 25 de abril rumbo al Centro Histórico y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

Reportes previos de este medio señalaron que familiares y amigos de la víctima contradijeron esa versión. Socorro, amiga de Teresa Guadalupe, señaló que recibió mensajes desde el celular de la mujer días después de la desaparición, pero que ya no obtuvo respuesta.

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Genova, tía de la víctima, describió la relación entre madre e hijo como cercana: “Yo los veía muy bien a los dos porque ella quería mucho a su hijo y siempre andaban los dos”, declaró.

Análisis de cámaras, telefonía y cateo arrojaron indicios en su contra

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), junto con el análisis de cámaras de vigilancia, registros de telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradijeron la versión del imputado.

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El 5 de mayo se ejecutó un cateo en el inmueble relacionado con los hechos.

Agentes de la PDI capturaron al joven el pasado 7 de mayo de 2026. Crédito: FGJCDMX

Ahí fueron localizados indicios biológicos -sangre- que fortalecieron la hipótesis de que Teresa Guadalupe fue agredida dentro del domicilio. Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público capitalino solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante un juez de control.

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El 7 de mayo, agentes de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina ejecutaron la orden en la alcaldía Cuauhtémoc y detuvieron a Fernando Yael “N”.

Mensajes de WhatsApp ubican al imputado la noche de los hechos

La noche del 25 de abril, Fernando Yael “N” mantuvo una conversación por WhatsApp con un amigo, en la que presuntamente acordaban salir de fiesta.

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Las capturas de pantalla de esa plática digital fueron obtenidas y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jimenez, a través de su cuenta de X, y formarían parte de la línea de investigación de la Fiscalía capitalina.

En los mensajes, Fernando Yael “N” reconoció que su madre se había molestado con él por temas escolares y que por eso no le dio dinero ni lo dejó salir.

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(X @c4jimenez)

La conversación comenzó poco antes de la medianoche y se prolongó durante la madrugada. Entre la 1:20 y la 1:40 de la mañana el joven dejó de responder los mensajes.

Antes de dejar de contestar, el amigo le preguntó si todo estaba bien porque había escuchado un ruido. Fernando Yael respondió: “Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”.

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En otro mensaje, el imputado habría dejado ver que consumió alcohol y cocaína esa noche: “Como quieras, ya se me bajó con el peri”, escribió.