México

Procesan a Fernando Yael “N”, presunto responsable de la desaparición de su madre en la CDMX

Fue el propio imputado quien reportó la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández

Guardar
Google icon
El joven imputado llevará su proceso tras las rejas. Crédito: FGJCDMX
El joven imputado llevará su proceso tras las rejas. Crédito: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N”, de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La audiencia se celebró el 8 de mayo de 2026, un día después de su detención en la alcaldía Cuauhtémoc.

PUBLICIDAD

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

Fernando Yael denunció la desaparición de su propia madre

La investigación comenzó cuando el propio Fernando Yael “N” presentó una denuncia ante las autoridades. En ella refirió que su madre, Teresa Guadalupe, había salido de su domicilio el 25 de abril rumbo al Centro Histórico y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Teresa Guadalupe Molina
Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

Reportes previos de este medio señalaron que familiares y amigos de la víctima contradijeron esa versión. Socorro, amiga de Teresa Guadalupe, señaló que recibió mensajes desde el celular de la mujer días después de la desaparición, pero que ya no obtuvo respuesta.

Genova, tía de la víctima, describió la relación entre madre e hijo como cercana: “Yo los veía muy bien a los dos porque ella quería mucho a su hijo y siempre andaban los dos”, declaró.

Análisis de cámaras, telefonía y cateo arrojaron indicios en su contra

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), junto con el análisis de cámaras de vigilancia, registros de telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradijeron la versión del imputado.

El 5 de mayo se ejecutó un cateo en el inmueble relacionado con los hechos.

Agentes de la PDI capturaron al joven el pasado 7 de mayo de 2026. Crédito: FGJCDMX

Ahí fueron localizados indicios biológicos -sangre- que fortalecieron la hipótesis de que Teresa Guadalupe fue agredida dentro del domicilio. Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público capitalino solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante un juez de control.

El 7 de mayo, agentes de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina ejecutaron la orden en la alcaldía Cuauhtémoc y detuvieron a Fernando Yael “N”.

Mensajes de WhatsApp ubican al imputado la noche de los hechos

La noche del 25 de abril, Fernando Yael “N” mantuvo una conversación por WhatsApp con un amigo, en la que presuntamente acordaban salir de fiesta.

Las capturas de pantalla de esa plática digital fueron obtenidas y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jimenez, a través de su cuenta de X, y formarían parte de la línea de investigación de la Fiscalía capitalina.

En los mensajes, Fernando Yael “N” reconoció que su madre se había molestado con él por temas escolares y que por eso no le dio dinero ni lo dejó salir.

(X @c4jimenez)
(X @c4jimenez)

La conversación comenzó poco antes de la medianoche y se prolongó durante la madrugada. Entre la 1:20 y la 1:40 de la mañana el joven dejó de responder los mensajes.

Antes de dejar de contestar, el amigo le preguntó si todo estaba bien porque había escuchado un ruido. Fernando Yael respondió: “Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”.

En otro mensaje, el imputado habría dejado ver que consumió alcohol y cocaína esa noche: “Como quieras, ya se me bajó con el peri”, escribió.

Temas Relacionados

DesaparecidosFernando YaelCDMXFGJCDMXTeresa GuadalupeFeminicidiosmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuidado con los mensajes SMS de multas: alerta por fraude en la Ciudad de México

Miles de conductores en la Ciudad de México han recibido mensajes SMS con supuestas multas de tránsito; autoridades advierten que se trata de un fraude digital que busca robar datos y dinero

Cuidado con los mensajes SMS de multas: alerta por fraude en la Ciudad de México

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina lo gana 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Paradela

Con la obligación de remontar y ganar por dos goles, los zorros se jugarán la vida ante más de 80 mil aficionados celestes

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina lo gana 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Paradela

Que es el VAR y como funciona en el Mundial 2026: guia completa para entender cada decisión

Durante el Mundial 2026 seguirá el sistema que busca brindar apoyo a los árbitros en cancha tras jugadas polémicas

Que es el VAR y como funciona en el Mundial 2026: guia completa para entender cada decisión

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

La ceremonia sumó categorías inéditas este año y destacó el papel de las figuras emergentes y experimentadas del sector audiovisual

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

¡Chivas a semifinales! el rebaño sagrado vence a los Tigres y espera rival

Las Chivas de Gabriel Milito lograron sacar el resultado tras un doblete del joven canterano

¡Chivas a semifinales! el rebaño sagrado vence a los Tigres y espera rival
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

Encapuchados abren fuego en Tepito, CDMX: autoridades confirman dos muertos y cuatro heridos

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

ENTRETENIMIENTO

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

BTS en México: comienza el segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

La Mansión VIP: ellas son las participantes con hijos que festejarán el Día de las Madres en la gran final

Christian Nodal conmueve en redes sociales con habitación preparada para su hija Inti

DEPORTES

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina lo gana 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Paradela

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina lo gana 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Paradela

Que es el VAR y como funciona en el Mundial 2026: guia completa para entender cada decisión

¡Chivas a semifinales! el rebaño sagrado vence a los Tigres y espera rival

Se pinta de azul el Azteca: Cruz Azul anuncia boletos agotados para la vuelta ante Atlas

Qué necesita cada equipo de Liguilla para avanzar a semifinales