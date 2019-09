Pero Juan Carlos reconoce que fue su abuelo el gran inspirador de su oficio. "De lo más importante que me pasó en la vida. Mi abuelo quedó viudo y me tomó a mí como su aprendiz y me traía al taller para hacer mis primeros juguetes. Cuando me preguntan cuándo empecé a trabajar no tengo una respuesta, no sé si alguna vez trabajé. Hay veces que no lo quiero decir porque no me van a querer pagar después", afirma jovial.