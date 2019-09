Para Stroman su participación en esta actividad tiene un significado muy especial: "Belén hacía bastante que trabajaba con chicos con cáncer y yo también estaba pasando por una situación muy similar y tenía el pelo muy corto. Un día me invitó a su actividad y una nena me preguntó por qué tenía el pelo corto. Yo le expliqué que había estado enferma como ella y que ya me estaba creciendo el pelo. Y cuando me preguntó si a ella también le iba a crecer yo le juré que sí", cuenta emocionada.