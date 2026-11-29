Un joven mayor de edad fue detenido en el marco de la causa por el doble homicidio en el barrio Feria de La Paz, Entre Ríos

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Durante la noche del sábado, dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un auto en el barrio Feria de La Paz, Entre Ríos. Desde entonces, la Fiscalía y la Policía trabajaron para identificar a los responsables. En horas de la tarde del domingo, esa investigación dio su primer resultado concreto con un joven que terminó detenido, apuntado como el principal sospechoso y el secuestro de numerosos elementos que apuntan a reconstruir lo ocurrido.

Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24, fueron asesinados a balazos durante la madrugada del sábado en ese barrio de La Paz. Sus cuerpos fueron encontrados en el interior de un Fiat 147 después de que vecinos alertaran a las autoridades sobre disparos contra un automóvil. Personal de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegó al lugar tras los avisos y halló a los dos hombres sin vida.

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En el marco de la causa caratulada como doble homicidio agravado, la Fiscalía a cargo de Facundo Barbosa solicitó al Juzgado de Garantías y Transición de La Paz los mandamientos necesarios para avanzar con medidas concretas. Según informó el medio local El Once, el juzgado los otorgó, y lo que vino después fue una operación de envergadura: diez allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, con la intervención de múltiples dependencias policiales.

Como resultado de esos procedimientos, fue detenido un joven mayor de edad. Las autoridades no informaron su identidad ni precisaron cuál habría sido su participación en el ataque. El expediente permanece activo y la investigación continúa.

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Los efectivos recuperaron la motocicleta que habría sido utilizada en el crimen, junto con la patente y un casco que habrían sido descartados

El operativo fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal junto a la Comisaría Primera, la Comisaría Villa Alcaraz, la Comisaría San Gustavo, el Comando Radioeléctrico, la Secretaría de Comando, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, la División Drogas Peligrosas, la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones y la Guardia Especial. Las diligencias incluyeron también requisas personales y notificaciones judiciales.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos figuran 20 dispositivos y partes de teléfonos celulares, un pendrive de 64 GB y cartuchos de distintos calibres. Pero uno de los hallazgos más relevantes para la causa fue la recuperación de la motocicleta que, según la información policial, habría sido utilizada para cometer el hecho. Junto con el vehículo, los efectivos recuperaron su patente y un casco que habrían sido descartados, además de otras partes de motovehículos y elementos vinculados con armamento.

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Mientras la causa avanza, el jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, había señalado en los primeros días de la investigación que ninguna de las dos víctimas registraba antecedentes policiales.

También indicó que el trabajo recibió apoyo de la División Homicidios de Paraná y que los investigadores manejaban más de una línea de indagación. “Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra”, afirmó Schmuck en declaraciones a medios locales, sin dar precisiones para no comprometer el avance de la causa.

Tras las pericias en la escena del crimen, los cuerpos de Olmedo y Franco fueron trasladados al hospital de La Paz y luego derivados a Oro Verde para la realización de las autopsias. Los resultados de esos estudios serán incorporados al expediente judicial. El fiscal Barbosa estuvo presente desde los primeros momentos y supervisó las actuaciones iniciales junto a integrantes de Criminalística y el médico forense.

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Las autoridades esperan completar las entrevistas con familiares y allegados de las víctimas antes de comunicar precisiones sobre las circunstancias que derivaron en el doble crimen de La Paz.