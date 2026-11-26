Los chats incorporados a la causa

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El fiscal José Amallo pidió la destitución del suspendido juez de Cámara Ernesto García Maañón para poder indagarlo en la causa penal por presunto abuso sexual y amenazas agravadas contra una funcionaria judicial que trabajaba bajo su órbita en los tribunales de San Isidro.

El planteo ya ingresó al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense. García Maañón, de 78 años, había sido suspendido de sus funciones por la Suprema Corte Bonaerense a principios de noviembre, pero la Fiscalía necesita su destitución para avanzar con la Investigación Penal Preparatoria y convocarlo formalmente a declaración indagatoria.

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La causa se inició a partir de la denuncia de una auxiliar letrada que cumplía tareas en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, organismo que presidía García Maañón.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el primer hecho ocurrió el 3 de abril de 2025, entre las 14:15 y las 14:28, en el despacho del magistrado, ubicado en el noveno piso del Palacio de Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340.

La presentación sostiene que el juez convocó a la mujer con un mensaje que decía “Vení en 10 minutos simulando firma”. Una vez en la oficina, según la denuncia, le pidió que cerrara la puerta, la tomó de la cintura y la acercó hacia su cuerpo. La funcionaria declaró que evitó un beso al bajar la cabeza y que el magistrado deslizó su mano hacia los glúteos.

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El magistrado ya fue suspendido por la Suprema Corte Bonaerense

El fiscal encuadró el episodio como abuso sexual simple. En su escrito, sostuvo que el hecho se habría producido luego de una secuencia de mensajes y audios con comentarios sobre la ropa y el cuerpo de Salas, invitaciones a encuentros fuera del trabajo e insinuaciones de contenido sexual.

Entre los chats incorporados al expediente figura una frase atribuida al magistrado, enviada esa misma tarde: “Los pantalones te quedan muy bien igual. Hoy lo comprobé”. La Fiscalía consideró que ese mensaje respalda el relato de la denunciante sobre lo ocurrido horas antes en el despacho.

El arma exhibida

El segundo hecho investigado habría ocurrido el 19 de junio de 2025, también en la oficina del juez. La denunciante relató que había ido a entregar una resolución para la firma cuando García Maañón le ordenó que se sentara frente a su escritorio.

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Según la denuncia, el magistrado abrió un cajón, sacó una pistola Glock de calibre 9 milímetros, colocó el cargador y manipuló el arma a corta distancia de la funcionaria, con el cañón dirigido hacia su rostro. Después se habría guardado la pistola en la cintura y se retiró de la oficina.

La funcionaria declaró que quedó paralizada y que comenzó a llorar cuando regresó a su despacho. Para la Fiscalía, la maniobra tuvo el objetivo de amedrentarla y configura el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El camarista Ernesto García Maañón espera el jury en su contra

El descargo del juez

García Maañón negó los hechos. En su descargo, según el escrito fiscal, describió la relación con su secretaria como un “leve flirteo” recíproco entre adultos, rechazó que hubiera existido contacto físico y sostuvo que el arma estaba descargada y guardada dentro de un maletín.

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El fiscal Amallo consideró que esa versión contradice los mensajes, audios, declaraciones testimoniales e informes incorporados al expediente. Además, señaló que la denunciante pidió licencia psiquiátrica y cambio de dependencia luego de los episodios denunciados.

La Secretaría Permanente del Jury pidió una audiencia preliminar ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que las partes definan la prueba que se debatirá en el proceso político. Luego de esa instancia, podría fijarse una fecha para el juicio de destitución.

García Maañón había presentado su renuncia ante el gobernador Axel Kicillof, pero la dimisión no fue aceptada. El expediente seguirá ahora ante el Jury, que deberá resolver si lo destituye y permite que la causa penal continúe con una indagatoria.

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