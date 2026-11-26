El joven que murió en aguas del río Luján en Tigre

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Nicolás Daniel Pereyra, el joven de 19 años, fue encontrado sin vida luego de que ingresó a las aguas del Canal Villanueva del río Luján, en el partido bonaerense de Tigre, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Estaba desaparecido desde ayer por la tarde.

De acuerdo con las denuncia, la víctima fue buscada tras un operativo que se extendió durante toda la noche y se intensificó con la llegada del día.

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Todo se originó en las inmediaciones de la avenida América al 1100, en localidad de Dique Luján. Según el testimonio de una allegada a la familia, Pereyra había llegado al lugar junto a un grupo de amigos y, cerca de las 17.00, se metió al agua y no volvió a salir.

Tras el aviso inicial por la desaparición del joven, otra integrante del grupo debió ser asistida por una descompensación en el lugar, de acuerdo con el mismo relato. A partir de ese momento se dio la alerta formal por la desaparición de Pereyra en el canal ubicado dentro del partido de Tigre.

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Así fue el operativo de búsqueda del joven que cayó al aguas del río Luján en Tigre

Familiares y allegados permanecieron en la zona durante toda la madrugada mientras se desarrollaban las primeras tareas de rastrillaje.

De acuerdo con lo que supo este medio, personal de Defensa Civil del municipio halló su cuerpo sin vida, con signos de ahogamiento a simple vista, en una zona ribereña de Villa La Ñata.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez, que continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. El expediente fue calificado como “averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida (ahogado)”. En el lugar también trabaja personal de la Comisaría Tigre 4ta

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