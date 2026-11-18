El departamento donde mataron a Tatiana Fernández

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Renato Iván Tabella fue procesado con prisión preventiva por el crimen de Tatiana Micaela Fernández, la joven trabajadora sexual de 27 años asesinada en un departamento de Retiro durante la madrugada del 25 de octubre. El juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, lo consideró presunto autor de robo y homicidio agravado por haber sido cometido para consumar otro delito y por mediar violencia de género. También dispuso un embargo de $501.594.565 sobre sus bienes y dinero, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Tras la notificación, Marcelo Biondi, abogado de la familia de la víctima, señaló a este medio que “con toda la prueba y resultados periciales que llegarán, Tabella pasará por un juicio oral y será condenado a prisión perpetua”. “Tiene toda las características de un homicida serial”, agregó sobre el ahora procesado que enfrenta en Córdoba otra acusación por el femicidio de Daniela Villalba, también trabajadora sexual.

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La resolución reúne testimonios, registros de cámaras de seguridad, informes telefónicos y pericias que permitieron reconstruir el encuentro y los movimientos posteriores del acusado. Entre esos elementos aparecen los últimos mensajes que Tatiana envió a una compañera, en los que contó que el cliente quería ducharse, y un hallazgo que conectó el recorrido del sospechoso con las pertenencias robadas: un chip de la víctima dentro de una lata de vodka descartada en un cesto de basura.

Tabella fue registrado por las cámaras de seguridad antes y despúes del ataque

Para el magistrado, existen pruebas suficientes, con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso, para sostener que Tabella concretó el encuentro, atacó a Tatiana y se retiró con sus dos teléfonos celulares y las llaves del departamento.

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“Se va a dar una ducha”

Tatiana trabajaba junto con otras dos mujeres, con quienes coordinaba los encuentros y mantenía comunicación mientras atendían a los clientes. El departamento de Libertad al 1200 había sido alquilado de manera temporaria entre el 23 y el 25 de octubre.

Según los testimonios incorporados al expediente, la joven llegó durante la noche del sábado 24. Antes de recibir a Tabella, había concurrido a un encuentro en un hotel. Al salir, les contó a sus compañeras que todo había ido bien y que el hombre había sido amable y le había regalado bombones. Después regresó al departamento y avisó que pediría comida mientras esperaba otro cliente.

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Iván Tabella

Alrededor de las 0.15 del domingo, un hombre que se presentó como “Iván” se comunicó con el teléfono publicado en una página de servicios sexuales. Ese aparato estaba en poder de una de las compañeras de Tatiana, quien coordinó el encuentro. El interesado preguntó por la zona y los precios y luego anunció que llegaría en unos veinte minutos.

Cerca de las 0.45, avisó que estaba en la esquina. Tatiana bajó a recibirlo. Una vez que estuvieron arriba, le escribió a su compañera: “Amiga ya subió. Está súper abrigado se va a dar una ducha porque creo que viene del trabajo”.

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La destinataria le respondió que le diera toallas. Tatiana contestó: “Sisi quédate tranquila, parece muy bueno”.

Fueron los últimos mensajes que esa compañera recibió de ella, según declaró ante la Justicia. El pedido de bañarse le había llamado la atención porque, de acuerdo con el relato incorporado a la resolución, habitualmente no permitían que los clientes se ducharan.

Los mensajes sin respuesta y los ruidos del departamento

Las mujeres tenían un acuerdo: mantenerse comunicadas durante los encuentros. Por eso, cuando el turno estaba por terminar, una de ellas le escribió a Tatiana para recordárselo. El mensaje llegó, pero no hubo respuesta.

La falta de noticias comenzó a preocuparlas. Intentaron comunicarse tanto con ella como con el cliente, mediante llamadas y mensajes. Ninguno respondió.

En paralelo, un turista alojado en un departamento lindero aportó un testimonio sobre lo que había escuchado esa noche. Relató que, después de regresar de cenar con su familia, cerca de la medianoche, oyó voces y carcajadas. Más tarde, su madre lo despertó porque los ruidos habían aumentado.

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Entonces escuchó gritos en tono de discusión y golpes fuertes contra una pared. Según declaró, fueron de tal intensidad que llegó a pensar que intentaban abrir la puerta de su departamento. No pudo distinguir qué decían ni precisar quiénes gritaban.

El juez valoró ese relato junto con los resultados de la autopsia. El examen determinó que Tatiana murió por asfixia mecánica por compresión cervical, es decir, estrangulamiento. También registró lesiones en el rostro y el cuero cabelludo, compatibles con una acción destinada a someterla, y lesiones defensivas en el miembro superior izquierdo.

Esa misma noche, el presunto femicida fue detenido por la Policía de la Ciudad

Tabella, a su vez, presentaba heridas cortantes y excoriaciones cuando fue examinado. Sin embargo, los médicos aclararon que no podían determinar cuándo se habían producido, por lo que ese informe no permite atribuir por sí solo cada lesión al ataque contra Tatiana.

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El chip dentro de la lata de vodka

Las cámaras de seguridad permitieron seguir los movimientos del sospechoso antes y después del encuentro. Los registros lo ubicaron caminando por las inmediaciones del edificio poco antes de la llegada y retirándose aproximadamente una hora más tarde.

En el apartado en el que analiza la salida, la resolución sitúa su egreso a la 1.59. Desde allí caminó por Libertad hacia Juncal. El seguimiento continuó por otras calles de la zona hasta que las cámaras lo captaron en dirección a la plaza San Martín, donde se lo observó corriendo, y luego cruzando la avenida Leandro N. Alem.

Pero una acción registrada cerca del edificio resultó especialmente relevante: el hombre arrojó algo dentro de un cesto de basura.

Una infografía de Infobae detalla las heridas cortantes en las manos y las excoriaciones registradas en el cuerpo de Iván Tabella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores revisaron ese recipiente y secuestraron una botella de agua y una lata blanca y verde de vodka. Al peritar los elementos, encontraron dentro de la lata un chip de telefonía móvil de Movistar.

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La numeración de esa tarjeta permitió establecer que estaba vinculada a la línea que utilizaba Tatiana. Para el juez, ese hallazgo integra la secuencia de pruebas que vincula al acusado con el robo de los teléfonos y su posterior retirada.

Los informes telefónicos aportaron otro dato: a las 2.05, el teléfono atribuido a Tabella registró una llamada entrante mediante una antena ubicada a unas dos cuadras de la escena. El número desde el cual lo llamaban correspondía a una de las mujeres que intentaban saber qué había ocurrido.

El hallazgo de Tatiana y la detención

Mientras avanzaba la madrugada, las compañeras de Tatiana siguieron intentando comunicarse. En un primer momento consideraron que podía haberse quedado dormida, pero la ausencia de respuestas persistió.

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Por la mañana, una de ellas se acercó al edificio. A las 7.12 ingresó con el código de acceso, golpeó la puerta del departamento y no obtuvo respuesta. Miró por la cerradura y alcanzó a ver una silla con la campera de Tatiana.

Intentó abrir y pidió ayuda a otras personas que se alojaban en el inmueble. Como no pudieron entrar, llamó a un cerrajero, que llegó alrededor de las 8.20. La puerta estaba cerrada con llave.

Cuando finalmente ingresó, encontró a Tatiana tendida sobre la cama y cubierta con un cubrecama desde los pies hasta el pecho. Llamó a la Policía. Un médico del SAME constató la muerte a las 8.48.

Ese mismo día, los investigadores detuvieron a Tabella en una habitación de un hotel de Juan Domingo Perón al 1500. Allí secuestraron, entre otros elementos, un teléfono Samsung, un iPhone y prendas similares a las que vestía el hombre registrado por las cámaras.

El edificio en el que fue asesinada Tatiana

Una de las compañeras reconoció el iPhone como perteneciente a Tatiana. Además, los investigadores establecieron que el Samsung estaba vinculado a la línea desde la cual se había coordinado el encuentro. El análisis del dispositivo también mostró un acceso a la página de servicios sexuales y al perfil mediante el cual se había iniciado el contacto.

Qué resolvió el juez

Rongo sostuvo que la prueba reunida permite atribuirle a Tabella, de manera provisional, el homicidio de Tatiana para apoderarse de sus pertenencias. Esa conexión entre la muerte y el robo fundamentó la aplicación de la agravante conocida como criminis causa.

También consideró que medió violencia de género. En su análisis, señaló que el acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven, que se encontraba sola con él en el departamento y había aceptado el encuentro bajo la expectativa de prestar un servicio sexual.

El juez dispuso que respondiera como presunto autor de robo y homicidio doblemente agravado, y ordenó su prisión preventiva. Para mantenerlo detenido, valoró la gravedad del hecho, la pena en expectativa y los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entendió que otras medidas menos restrictivas no resultaban suficientes.

Daniela Villalba y Tatiana Fernández

El embargo de $501.594.565 fue fijado para cubrir las eventuales responsabilidades económicas y las costas del proceso. Tabella había sido indagado el 27 de octubre y se negó a declarar.

El acusado también está investigado en Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en el barrio Cofico. Ese expediente es distinto del procesamiento dictado ahora por el crimen de Tatiana en Retiro.