femicidio de la radiologa de burzaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Amoroso, condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín, el joven de 22 años que asesinó el año pasado a puñaladas en el rostro a Noelia Aldana Torres, su vecina en un edificio de la localidad bonaerense de Burzaco.

El hecho ocurrió la madrugada del 8 de marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer, mientras Noelia dormía en su departamento ubicado en la intersección de las calles Alsina y Espora. La víctima —radióloga en un consultorio odontológico de Wilde— tenía planeado salir a comprar un regalo para el baby shower de una de sus amigas.

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La ausencia de Torres al encuentro, sumada a que no respondía mensajes ni llamados, encendió las alarmas entre su círculo cercano. Las amigas lograron ingresar al departamento con ayuda de un bombero, que abrió la puerta, y la encontraron sin ropa y tendida sobre la cama.

Poco después del hallazgo, Florentín fue encontrado sentado en las escaleras de su edificio, en “estado de shock”. Tenía manchas de sangre en la ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas. Uno de los testimonios indicó que el acusado atribuyó las heridas al gato de la víctima. También manifestó “intenciones de quitarse la vida”. Desde ese momento permanece detenido.

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Noelia tenía 34 años

El fiscal Leonardo Kaszewski, de turno al momento del hecho, ordenó la detención y el allanamiento. En el departamento se secuestraron dos cuchillos: uno tipo cuchilla y otro que, según la investigación, nadie pudo reconocer como propio del lugar. Luego la causa pasó a la UFI Nº12, especializada en violencia de género, bajo las órdenes del fiscal José Luis Juárez.

En la bacha del baño de Florentín encontraron cuchillos y cabellos, aunque los peritajes no permitieron determinar a quién pertenecía el material genético.

El juicio: dos audiencias y condena

El juicio comenzó el jueves pasado y concluyó tras solo dos audiencias. En la primera, el fiscal del debate Sebastián Grys afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que Torres recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro. Declararon también testigos que relataron cómo llegaron al departamento entre las 16 y las 17 de aquel 8 de marzo y observaron una ventana entreabierta en un sector que comunica con la vivienda del acusado.

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Grys pidió prisión perpetua para Florentín por homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía. El móvil investigado es un presunto intento de violación. La fiscalía planteó que el acusado pudo haber tenido tiempo de limpiar la escena porque pasaron varias horas hasta que se encontró el cuerpo, y sostuvo que las uñas cortas de la joven podrían explicar la ausencia de rastros genéticos del agresor debajo de ellas.

La mujer fue asesinada en marzo de 2025

Los argumentos de la defensa

Celeste Vázquez, abogada defensora del acusado, argumentó en la audiencia que no hay pruebas que acrediten que Florentín asesinó a Torres y pidió su absolución. Señaló que no se encontró ADN de Torres en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados, y que tampoco se halló material genético de Florentín debajo de las uñas de la víctima. Cuestionó que no se hubiera examinado el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se profundizaran otras hipótesis. Según el planteo defensivo, tampoco existen registros de cámaras de seguridad que demuestren que el acusado ingresó al edificio de Torres. Vázquez rechazó, además, los agravantes reclamados por la fiscalía.

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Sin embargo, hizo también un planteo que causó sorpresa e indignó a familiares y allegados de Noelia: la letrada pidió que, si no era absuelto, se lo condenara por homicidio simple.