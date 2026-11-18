Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo

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El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue indagado este miércoles por la Justicia porteña en la causa que investiga el presunto cobro de USD 25.000 para permitir el ingreso de un juvenil a las inferiores del club. Durante su declaración, a la que accedió Infobae, negó haber cobrado una coima, sostuvo que el video que dio origen a la investigación fue adulterado para perjudicarlo y aseguró que, en realidad, es la institución la que mantiene una deuda millonaria con él.

En su indagatoria ante el fiscal Maximiliano Vence, que se extendió por casi tres horas, Moretti repasó su relación con el club, dijo haber realizado aportes económicos durante más de una década, recordó la campaña electoral que lo llevó a la presidencia y habló de distintas operaciones vinculadas con jugadores.

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En este contexto, declaró que su rol como dirigente de San Lorenzo comenzó en 2010 y dijo que desde entonces realizó distintos aportes económicos al CASLA. Mencionó, entre otros, una donación de aproximadamente USD 12.000 en 2013 para la remodelación de la sede social de Avenida La Plata y un aporte de USD 50.000 realizado en octubre de 2019.

También afirmó que, al asumir la presidencia, San Lorenzo atravesaba una grave crisis económica y que durante su gestión continuó aportando dinero “de su bolsillo” para afrontar distintos gastos. “Nunca perjudiqué patrimonialmente al Club San Lorenzo de Almagro”, aseguró Moretti ante la Justicia.

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Luego declaró que fueron sus aportes y préstamos los que generaron una deuda de la institución con él. “San Lorenzo tiene una deuda conmigo de USD 510.000. Yo tuve que sacar un préstamo personal en una financiera de USD 200.000 en julio de 2024, para tener dinero para afrontar estas cuestiones; préstamo que estoy devolviendo, porque no termino de pagar”.

El abogado defensor de Moretti, Darío Saldaño (Foto/AG La Plata)

La acusación por la coima y el video

El episodio central de la causa que involucra a Marcelo Moretti está relacionado con un video en el que se observa al entonces presidente de San Lorenzo junto a María José Scottini, una empresaria de La Plata, mientras recibe dinero. La mujer había llegado al club vinculada con Edgardo Lemos, representante de futbolistas y ex dirigente de San Lorenzo. En el marco de ese encuentro también aparece el interés por el ingreso al club del hijo de Scottini, un juvenil que jugaba en Lanús.

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La Justicia investiga si esos USD 25.000 fueron entregados como una coima a cambio de favorecer el ingreso del chico a las divisiones inferiores de San Lorenzo. Esa es la acusación que Moretti buscó refutar durante su declaración indagatoria.

En su declaración, el expresidente explicó que conocía a Lemos desde 2019 y que durante la campaña electoral este le había hablado de la necesidad de conseguir aportes económicos importantes. Según relató, para afrontar los gastos de la campaña se necesitaban entre USD 350.000 y USD 500.000.

En ese contexto, sostuvo que Lemos le presentó a Scottini y que posteriormente mantuvieron reuniones. También contó que surgió la posibilidad de que el hijo de Scottini, que jugaba en Lanús, pudiera probarse en San Lorenzo. Moretti aseguró que aceptó ese pedido como lo hacía habitualmente ante solicitudes para que un futbolista realizara una prueba en el club.

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Según su versión, el dinero no estaba relacionado con el ingreso del jugador, sino con un aporte para la campaña que Lemos había comprometido. Antes de una de las reuniones, afirmó que el propio Lemos le había anticipado que Scottini podía entregarle dinero para ese fin.

Sobre el video que dio origen a la acusación, Moretti sostuvo que las imágenes fueron manipuladas y utilizadas para perjudicarlo. “Claramente es un video adulterado, editado y armado para perjudicar mi imagen; pedirme dinero, extorsionarme y hacerme un golpe de estado institucional a una persona que todavía debía ser presidente hasta diciembre de 2027”, aseguró

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Y subrayó: “Fue un hecho insólito, injusto, más allá de estar acá, el daño que me hicieron a mí, a mi señora y a mis 5 hijos, me destruyeron”

Los aportes y los préstamos

En otro tramo de su declaración, Moretti habló de las operaciones económicas realizadas durante su gestión y del caso de Alexis Cuello, futbolista que llegó a San Lorenzo desde Almagro y comenzó a tener protagonismo durante 2024.

Según explicó, ante las dificultades económicas del club para afrontar determinadas obligaciones vinculadas con el jugador, se realizaron operaciones mediante mutuos. También afirmó que ayudó personalmente a Cuello y que llegó a comprarle un auto.

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En ese contexto, aseguró que cuenta con documentación y que existen integrantes de la tesorería que, según su versión, estaban al tanto de esas operaciones.

Moretti también mencionó otros mutuos y préstamos que, según declaró, realizó durante la gestión. Entre ellos, habló de USD 50.000 otorgados en 2019, otros USD 21.000 en diciembre de 2023 y USD 31.000 y USD 84.000 en 2025. Según su relato, el total de esos mutuos alcanza los USD 189.000.

Además, mencionó una deuda de USD 214.000 vinculada con una constatación de un escribano y afirmó que, ante la falta de pago, tuvo que iniciar un juicio ordinario.

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Los viajes en charter

Otro de los puntos que abordó Moretti fue la acusación vinculada con los viajes de hinchas y grupos violentos para acompañar a San Lorenzo. La causa también investiga un charter a Quito por un partido de Copa Libertadores y una operación de USD 220.000 para un avión con capacidad para 150 personas.

En particular, Moretti negó haber entregado dinero o incentivado a grupos violentos para que viajaran con el equipo y explicó que durante su gestión hubo más de 50 viajes.

Según declaró, el viaje a Quito se realizó en un charter de Aerolíneas Argentinas: una parte fue abonada por el club y otra por dirigentes y allegados que pagaron sus propios pasajes.

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Durante su declaración, también negó haber proporcionado dinero o incentivos para que grupos violentos viajaran para acompañar a San Lorenzo.

También explicó que el viaje había sido una iniciativa suya y que, para poder organizarlo, entregó USD 7.500 a un dirigente para que pudiera viajar al país y realizar distintas gestiones.

Los abogados defensores de Moretti, Darío Saldaño y Luciano Rappazzo, adelantaron que presentarán nueva prueba este jueves.