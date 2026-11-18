El padre se arrojó al canal para sacar a su hijo de la corriente, los cuerpos de ambos fueron hallados con horas de diferencia en distintos tramos del cauce

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Un niño de 8 años cayó al canal Cacique Guaymallén este miércoles en Luján de Cuyo y su padre se arrojó al cauce para rescatarlo. Ninguno de los dos sobrevivió. El operativo de búsqueda se extendió durante horas a lo largo de varios kilómetros del canal, atravesando distintos departamentos del área metropolitana de Mendoza, hasta que los rescatistas confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos.

Todo comenzó en la intersección de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo, donde el menor cayó al cauce. Su padre reaccionó de inmediato y se tiró tras él para intentar sacarlo del agua. La correntada, que esa mañana traía un caudal considerable, arrastró a los dos hacia el interior del canal.

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El cuerpo del padre fue el primero en aparecer. Los rescatistas lo hallaron sin vida en la zona de San Martín y Besares, poco más de una hora después de que ambos cayeran al zanjón, según informó el medio regional Los Andes. Desde ese momento, la búsqueda del niño se intensificó y se extendió hacia el sur del Gran Mendoza.

El operativo abarcó los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras, dado que la velocidad de la corriente pudo haber desplazado el cuerpo del menor varios kilómetros aguas abajo.

El operativo abarcó Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras, con fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo de varios kilómetros del canal

Las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo que incluyó cortes de calle, desvíos de tránsito y un fuerte contingente policial a lo largo de distintos tramos del canal. También se solicitó la interrupción del suministro hídrico como parte de las medidas adoptadas durante la mañana.

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Poco antes de las 13, y tras más de dos horas de rastrillaje, los rescatistas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del niño. El operativo, que había comprometido recursos de distintas áreas de seguridad de la provincia, llegó así a su desenlace con la peor de las noticias posibles.

Ese mismo día, en un episodio completamente distinto, también fue hallado sin vida un tercer hombre en el canal Cacique Guaymallén, a la altura del Barrio El Plumerillo, en Las Heras. Se trató de L. D. T., de 34 años, cuya desaparición había sido reportada la tarde del martes.

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Un empleado municipal manifestó haber visto a un sujeto correr hacia el canal en la zona de la Rotonda del Avión; poco después, unos menores en bicicleta advirtieron que esa persona era arrastrada por la corriente.

El operativo de búsqueda de este hombre se había iniciado la tarde anterior con rastrillajes en la zona de la Costanera, con despliegue hacia el norte. También se emplearon vehículos aéreos no tripulados (VANT) para ampliar el área de observación.

Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre acercándose a la baranda del canal, aunque las imágenes no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce

En paralelo, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del sector: las imágenes mostraron a un hombre acercándose a la baranda del canal y cruzando hacia la orilla, aunque las grabaciones no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce.

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Mientras avanzaba ese operativo, se presentó una mujer que dijo estar buscando a su hermano desde las 18 del martes. Las características físicas y la vestimenta que aportó coincidían con los registros captados por las cámaras. Su cuerpo fue hallado al mediodía del miércoles por personal del Grupo Halcón 2 de la Policía de Mendoza, en simultáneo con las tareas de búsqueda del niño de 8 años.

En total, tres personas murieron en el canal Cacique Guaymallén en menos de 24 horas, en dos hechos independientes que movilizaron a bomberos, policías y equipos de rescate de varios departamentos del Gran Mendoza.

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