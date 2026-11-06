Volvió a caer “El Puma”, el hombre que fue detenido en Brasil por racismo: lo acusan de usurpación y amenazas en La Plata

"El Puma" y su hijo fueron detenidos después de un procedimiento en la vivienda que habría sido usurpada (Gentileza: 0221)

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José Luis Haile, conocido como “El Puma”, y su hijo fueron detenidos durante un allanamiento en una vivienda de Punta Lara, en el partido de La Plata, en una causa que investiga una presunta usurpación y amenazas. Se trata del argentino de 67 años que en abril de este año había sido detenido por racismo en Brasil.

El operativo estuvo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Ensenada, con intervención de la justicia platense. Según indicaron, se realizó el miércoles en una propiedad ubicada en la esquina de las calles 9 y 96.

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Allí, los investigadores identificaron a Haile y a su hijo, de 35 años, quienes estaban dentro del inmueble denunciado como usurpado. Durante la requisa, la Policía Bonaerense secuestró un plano de la vivienda, dos documentos nacionales de identidad que pertenecían a la denunciante y un juego de llaves de la finca.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, la investigación comenzó tras la presentación de una mujer de 28 años. Al presentarse ante las autoridades, denunció haber sido atacada en el interior de la casa un día antes del allanamiento.

La zona en donde se ubicaría la propiedad

Según su declaración, un hombre ingresó al inmueble, le exigió que se retirara y la tomó del cabello. La denunciante aseguró que luego recibió un golpe en la cabeza con un arma de fuego y que fue expulsada por la fuerza de la propiedad. Después, siempre de acuerdo con su relato, entraron otros tres hombres.

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A partir de esa denuncia, el personal policial relevó cámaras de seguridad públicas y privadas y tomó declaraciones testimoniales. Las medidas permitieron identificar al primer hombre que habría ingresado a la vivienda como una persona apodada “El Puma”.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de registro para el domicilio, que fue autorizada por la Justicia y se concretó el miércoles. Actualmente, la causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata.

Tras el operativo, el Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones y ordenó la aprehensión de Haile y de su hijo por los delitos de usurpación y amenazas. Ambos quedaron a disposición judicial y debían comparecer ante la Justicia durante la mañana siguiente.

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Días antes, Haile había ingresado por la fuerza a la vivienda y sostuvo públicamente que le pertenecía y que permanecía usurpada desde hacía casi una década. “Estoy recuperando mi hogar después de 9 años de usurpación y después de haber denunciado todo en la Fiscalía 17. Me archivaron la causa, no me dieron respuestas, entonces vine y entré en mi casa”, reclamó.

El caso de racismo por el que “El Puma” había sido detenido en Brasil

El episodio ocurrió la mañana del 20 de abril en una sucursal de la cadena de supermercados Mundial, situada sobre la calle Siqueira Campos, en el barrio de Copacabana. Allí, Haile fue denunciado por injuria racial en contra de una joven de 23 años.

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Agentes de seguridad escoltan a un ciudadano argentino, identificado como detenido por un incidente de racismo, en una estación de policía en Brasil.

De acuerdo con la denuncia y los testimonios incorporados a la causa, el conflicto comenzó cuando la víctima esperaba la apertura de una caja para pagar sus compras. En ese momento, el platense se colocó detrás de ella y cuestionó la demora en la atención.

La mujer, que trabaja como repartidora de aplicaciones, le respondió que la cajera aún no había comenzado su turno y que la caja estaba cerrada cuando él se ubicó en la fila. Según relató al diario brasileño O Globo, la discusión aumentó de tono luego de que el argentino le hiciera un gesto para que guardara silencio.

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Durante el intercambio, la denunciante afirmó que Haile la insultó con una expresión racista en dos oportunidades. Un cliente argentino que presenció la secuencia intervino y buscó a los agentes municipales que patrullaban la zona.

Luego de que los efectivos acudieran al lugar, tomaron intervención en el hecho y trasladaron a las personas involucradas a la dependencia policial. Acto seguido, el argentino quedó detenido en flagrancia.

Haile se había instalado en Brasil poco más de dos años atrás. En sus perfiles de redes sociales se presentaba como “El Puma de Janeiro” y publicaba videos y fotografías vinculados con su vida cotidiana en las playas cariocas.

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Entre 2023 y mediados de 2025, se dedicó a vender choclos en la costa. También compartía contenidos sobre la cultura brasileña, el sol, la playa y el consumo de cannabis. No obstante, antes de radicarse en Río de Janeiro, era conocido en La Plata por haber trabajado como vendedor informal de dólares en la avenida 7, en pleno centro.

Cabe recordar que la detención de Haile en Brasil había ocurrido semanas después de que la abogada argentina Agostina Páez regresara al país, tras permanecer más de dos meses en Brasil por otra causa de presunta injuria racial.

Páez había sido acusada luego de ser filmada mientras realizaba gestos racistas hacia empleados de un bar de Ipanema. La Justicia brasileña le autorizó el regreso a la Argentina bajo fianza, mientras aguardaba la resolución del expediente.

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