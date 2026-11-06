Crimen y Justicia

Volvió a caer “El Puma”, el hombre que fue detenido en Brasil por racismo: lo acusan de usurpación y amenazas en La Plata

José Luis Haile y su hijo fueron arrestados en una vivienda de Punta Lara luego de que una mujer denunciara haber sido atacada y echada de su domicilio

Cuatro personas, dos con chaquetas de la DDI, frente a carteles policiales y una mesa con documentos
"El Puma" y su hijo fueron detenidos después de un procedimiento en la vivienda que habría sido usurpada (Gentileza: 0221)
Guardar

José Luis Haile, conocido como “El Puma”, y su hijo fueron detenidos durante un allanamiento en una vivienda de Punta Lara, en el partido de La Plata, en una causa que investiga una presunta usurpación y amenazas. Se trata del argentino de 67 años que en abril de este año había sido detenido por racismo en Brasil.

El operativo estuvo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Ensenada, con intervención de la justicia platense. Según indicaron, se realizó el miércoles en una propiedad ubicada en la esquina de las calles 9 y 96.

PUBLICIDAD

Allí, los investigadores identificaron a Haile y a su hijo, de 35 años, quienes estaban dentro del inmueble denunciado como usurpado. Durante la requisa, la Policía Bonaerense secuestró un plano de la vivienda, dos documentos nacionales de identidad que pertenecían a la denunciante y un juego de llaves de la finca.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, la investigación comenzó tras la presentación de una mujer de 28 años. Al presentarse ante las autoridades, denunció haber sido atacada en el interior de la casa un día antes del allanamiento.

Un automóvil oscuro estacionado junto a una acera, con árboles, viviendas y un muro a ambos lados de la calle
La zona en donde se ubicaría la propiedad

Según su declaración, un hombre ingresó al inmueble, le exigió que se retirara y la tomó del cabello. La denunciante aseguró que luego recibió un golpe en la cabeza con un arma de fuego y que fue expulsada por la fuerza de la propiedad. Después, siempre de acuerdo con su relato, entraron otros tres hombres.

PUBLICIDAD

A partir de esa denuncia, el personal policial relevó cámaras de seguridad públicas y privadas y tomó declaraciones testimoniales. Las medidas permitieron identificar al primer hombre que habría ingresado a la vivienda como una persona apodada “El Puma”.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de registro para el domicilio, que fue autorizada por la Justicia y se concretó el miércoles. Actualmente, la causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata.

Tras el operativo, el Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones y ordenó la aprehensión de Haile y de su hijo por los delitos de usurpación y amenazas. Ambos quedaron a disposición judicial y debían comparecer ante la Justicia durante la mañana siguiente.

Días antes, Haile había ingresado por la fuerza a la vivienda y sostuvo públicamente que le pertenecía y que permanecía usurpada desde hacía casi una década. “Estoy recuperando mi hogar después de 9 años de usurpación y después de haber denunciado todo en la Fiscalía 17. Me archivaron la causa, no me dieron respuestas, entonces vine y entré en mi casa”, reclamó.

El caso de racismo por el que “El Puma” había sido detenido en Brasil

El episodio ocurrió la mañana del 20 de abril en una sucursal de la cadena de supermercados Mundial, situada sobre la calle Siqueira Campos, en el barrio de Copacabana. Allí, Haile fue denunciado por injuria racial en contra de una joven de 23 años.

Un hombre con camiseta de fútbol amarilla y número 10 es escoltado por dos agentes, uno con chaleco 'RIO + SEGURO', cerca de un edificio con un cartel de 'POLÍCIA'
Agentes de seguridad escoltan a un ciudadano argentino, identificado como detenido por un incidente de racismo, en una estación de policía en Brasil.

De acuerdo con la denuncia y los testimonios incorporados a la causa, el conflicto comenzó cuando la víctima esperaba la apertura de una caja para pagar sus compras. En ese momento, el platense se colocó detrás de ella y cuestionó la demora en la atención.

La mujer, que trabaja como repartidora de aplicaciones, le respondió que la cajera aún no había comenzado su turno y que la caja estaba cerrada cuando él se ubicó en la fila. Según relató al diario brasileño O Globo, la discusión aumentó de tono luego de que el argentino le hiciera un gesto para que guardara silencio.

Durante el intercambio, la denunciante afirmó que Haile la insultó con una expresión racista en dos oportunidades. Un cliente argentino que presenció la secuencia intervino y buscó a los agentes municipales que patrullaban la zona.

Luego de que los efectivos acudieran al lugar, tomaron intervención en el hecho y trasladaron a las personas involucradas a la dependencia policial. Acto seguido, el argentino quedó detenido en flagrancia.

Haile se había instalado en Brasil poco más de dos años atrás. En sus perfiles de redes sociales se presentaba como “El Puma de Janeiro” y publicaba videos y fotografías vinculados con su vida cotidiana en las playas cariocas.

Entre 2023 y mediados de 2025, se dedicó a vender choclos en la costa. También compartía contenidos sobre la cultura brasileña, el sol, la playa y el consumo de cannabis. No obstante, antes de radicarse en Río de Janeiro, era conocido en La Plata por haber trabajado como vendedor informal de dólares en la avenida 7, en pleno centro.

Cabe recordar que la detención de Haile en Brasil había ocurrido semanas después de que la abogada argentina Agostina Páez regresara al país, tras permanecer más de dos meses en Brasil por otra causa de presunta injuria racial.

Páez había sido acusada luego de ser filmada mientras realizaba gestos racistas hacia empleados de un bar de Ipanema. La Justicia brasileña le autorizó el regreso a la Argentina bajo fianza, mientras aguardaba la resolución del expediente.

Temas Relacionados

La PlataPunta LaraAmenazasUsurpaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron muerto a un hombre en un aljibe de Chaco tras permanecer trece días desaparecido

Un familiar identificó los restos de César Gustavo Suárez, de 35 años, y explicó que el fallecido solía ausentarse de su hogar por un tiempo prolongado

Encontraron muerto a un hombre en un aljibe de Chaco tras permanecer trece días desaparecido

Investigan torturas y abusos sexuales contra detenidas de la cárcel de Magdalena

Tras una denuncia, la Cámara revisó las medidas cautelares de nueve integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, liberó a cinco y dejó detenidas a cuatro imputadas

Investigan torturas y abusos sexuales contra detenidas de la cárcel de Magdalena

Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos y sus abogados apuestan a demostrar que actuó en legítima defensa

La hermana del exlíder de Viejas Locas será la última testigo del debate por el crimen de Cristian Díaz. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará a los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola

Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos y sus abogados apuestan a demostrar que actuó en legítima defensa

Los cinco de la General Paz: la banda de pesados acusada del robo comando a uno de los máximos empresarios del Mercado Central

Ocurrió el 16 de enero último en plena autopista, con un botín de $25 millones. Los sospechosos fueron procesados tras una investigación del fiscal Andrés Madrea. El líder narco de la banda y el empleado traidor del Mercado que delató a la víctima

Los cinco de la General Paz: la banda de pesados acusada del robo comando a uno de los máximos empresarios del Mercado Central

“Pensá en tu familia”: los audios de presos que extorsionaban a usuarios de una página de servicios sexuales

La investigación comenzó tras la denuncia de un joven que transfirió $200.000 luego de recibir amenazas. Hubo seis allanamientos y tres internos identificados: a cada uno le secuestraron un celular

“Pensá en tu familia”: los audios de presos que extorsionaban a usuarios de una página de servicios sexuales

DEPORTES

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

Dominio argentino en el AAT Challenger de Villa María: siete de los ocho clasificados a cuartos de final son locales

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

TELESHOW

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky acusó a Rusia de reclutar para su Ejército a niños ucranianos secuestrados durante la guerra

Zelensky acusó a Rusia de reclutar para su Ejército a niños ucranianos secuestrados durante la guerra

La OTAN debatió las garantías de seguridad para Ucrania en la previa a la cita entre Kiev, Moscú y Washington en Abu Dhabi

Lula da Silva pidió a sus ministros analizar medidas para mejorar la situación de las cuentas públicas de Brasil

El Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés por primera vez en tres años por la caída de los precios de la energía

Haitianos consultados en República Dominicana apoyan la presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles